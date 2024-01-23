الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

خلال فترة معرض الكتاب.. كيف تحمى نفسك من التعرض لنزلات البرد خلال الزحام؟

معرض الكتاب
معرض الكتاب

مع انطلاق معرض الكتاب، يقصد عدد كبير من المواطنين العرس الثقافى الكبير، خاصة أنه حدث ينتظره الملايين، ويشهد إقبالًا ضخمًا من المصريين والعرب، ومع زيادة عدد المواطنين المقبلين على المعرض تزداد مخاطر التعرض للإصابة بعدوى أمراض الشتاء.

 

“الدستور” توضح فى السطور التالية التفاصيل الكاملة لكيفية الحماية من التعرض للإصابة بالعدوى خلال التواجد داخل معرض الكتاب، من خلال اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من التعرض للإصابة بالعدوى خلال فترة معرض الكتاب، لأن الزحام الشديد يزيد من فرص التعرض للإصابة بالمشكلات الصحية وعدوى البرد.

 

ومن ضمن النصائح التى يجب القيام بها خلال معرض الكتاب لتجنب العدوى، ارتداء كمامة تساعد فى الحفاظ على عدم الاختلاط بالآخرين وعدم التعرض لنزلات البرد خاصة في المناطق المزدحمة، كما يجب الحرص على تعقيم اليدين بصورة مستمرة فى المعرض للحماية من انتقال العدوى، إلي جانب ذلك يساعد المعقم فى قتل أى بكتيريا حال التعامل مع شخص مصاب بدور برد.

 

كما يجب الحرص على غسل اليدين أكثر من مرة على مدار اليوم للتخلص من أى بقايا بكتيريا قد تكون موجودة على أيدك خلال فترة التعامل في معرض الكتاب، والحرص على عدم لمس أى مكان فى المعرض قدر الإمكان من خلال تجنب لمس الدرج والحوائط وذلك لتجنب التعرض للإصابة بانتقال العدوى خاصة أن تلك الأماكن معرضة للمس من عدد ضخم من الوافدين على معرض الكتاب، لذا يجب الحرص على عدم القيام بتلك الأمور لضمان السلامة.

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