الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك|تفاصيل جديدة بشأن الغارات الأمريكية في العراق وتشغيل قطارات إضافية بمناسبة الإجازة

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، تستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 24-1-2024

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 24-1-2024 من أكثر الموضوعات التي تشغل بال شريحة كبيرة من المواطنين في مختلف المحافظات كونها جزءًا أساسيًا من مائدة الأسر المصرية.

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عشاء مفتوح للاعبى الفراعنة فى أبيدجان بعد التأهل لدور الـ16 

قام خالد الدرندلي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، بدعوة بعثة المنتخب الوطنى  على عزومة عشاء بأحد المطاعم القريبة من فندق الإقامة بأبيدجان، في محاولة من رئيس بعثة الفراعنة لإنهاء حالة التوتر والضغط العصبي الذي تعرض له اللاعبون خلال الأيام الماضية.

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عاجل.. استهداف مواقع الصواريخ.. تفاصيل جديدة بشأن الغارات الأمريكية فى العراق

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن قواتها شنت غارات جوية أحادية الجانب ضد 3 منشأت تستخدمها كتائب حزب الله المدعومة من إيران وغيرها من الجماعات المرتبطة بإيران في العراق.

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عضو التحالف الوطنى يكشف تفاصيل تواجده على معبر رفح وإدخال المساعدات لغزة

قال محمد صابر، أحد أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنه بداية من يوم 7 أكتوبر، كانت المشاهد في غزة مأسوية، مؤكدًا أنه فور إعطاء الرئيس السيسي تعليماته للتحالف الوطني بتجميع المساعدات تم العمل عليها.

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بالمواعيد.. "السكة الحديد" تعلن تشغيل قطارات إضافية بمناسبة إجازة نصف العام

تبدأ الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الأربعاء، فى تشغيل قطارات إضافية بمناسبة إجازة نصف العام الدراسي؛ وذلك لتلبية رغبات المسافرين من الشركات السياحة وطلاب الجامعات والهيئات المختلفة.

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غزة معبر رفح العراق أبيدجان أسعار الفراخ

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