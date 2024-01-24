الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عشاء مفتوح للاعبى الفراعنة فى أبيدجان بعد التأهل لدور الـ16

بعثة الفراعنة
بعثة الفراعنة

قام خالد الدرندلي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، بدعوة بعثة المنتخب الوطنى  على عزومة عشاء بأحد المطاعم القريبة من فندق الإقامة بأبيدجان، في محاولة من رئيس بعثة الفراعنة لإنهاء حالة التوتر والضغط العصبي الذي تعرض له اللاعبون خلال الأيام الماضية.

وجاء قرار مسئولي بعثة الفراعنة بعمل عشاء مفتوح للاعبي الفراعنة خارج فندق الإقامة، بعد تأهل منتخب مصر لدور الستة عشر لبطولة كأس الامم الأفريقية ٢٠٢٤.

وفضل البرتغالي روى فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، منح لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية، اليوم الثلاثاء، عقب الانتهاء من مباريات الدور الأول، حيث اكتفى بعمل استشفاء للاعبين الذين شاركوا في مباراة الأمس وتدريبات خفيفة لباقي اللاعبين داخل الجيم الملحق بالفندق، بهدف اتاحة الفرصة للاعبين من أجل التقاط الأنفاس، قبل بدء الاستعداد لمباراة دور الـ١٦ والتي سيتحدد طرفها الثاني عقب انتهاء مباريات الأربعاء .

وأعلن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، مغادرة محمد الشناوى حارس مرمى الفراعنة ، معسكر الفريق فى كوت ديفوار، بعد الإصابة التى تعرض لها بخلع فى الكتف خلال مباراة الرأس الأخضر في ختام مباريات الدور الأول للمجموعة الأولى .

ويسافر محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى ألمانيا لإجراء بعض الفحوصات الطبية لدى أحد الأطباء المتخصصين في إصابات الكتف   .

وتم التنسيق بين المنتخب و النادي الأهلي لسفر محمد الشناوي اليوم إلى ألمانيا بعد صعوبة استكمال مباريات بطولة أمم أفريقيا؛ بسبب الإصابة بخلع في الكتف.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن إصابة محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لنادي الأهلي ومنتخب مصر، بخلع في الكتف بمباراة المنتخب ضد كاب فيردي فى ختام مباريات الدور الأول .

منتخب مصر كوت ديفوار امم افر الشنا بعثة الفراعنة

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