بعد التأهل بثلاثة تعادلات.. هل يكرر منتخب مصر سيناريو البرتغال وإيطاليا ومالى؟

تأهل منتخب مصر إلى دور الـ 16 بكأس أمم إفريقيا بسيناريو مثير، في الدقائق الأخيرة بعدما تقدم ثم تعادل أمام الرأس الأخضر، واستفاد من تعادل موزمبيق مع غانا بالوقت القاتل في نفس التوقيت.

3 تعادلات جعلت مصر تتأهل إلى دور الـ 16، دون فوز لأول مرة في تاريخها بدور المجموعات.

السيناريو المصري أعاد للأذهان، 3 سيناريوهات لثلاثة منتخبات سابقة في ثلاث بطولات قارية مختلفة، نستعرضهم في التقرير التالي.

مالي 1972

في كأس أمم إفريقيا 1972، تأهل منتخب مالي إلى نصف النهائي بعد 3 تعادلات في مجموعته التي ضمت كينيا، الكاميرون وتوجو.

حيث صعد وصيفًا بـ 3 نقاط خلف الكاميرون المتصدر، ثم واجه الكونغو الديمقراطية في نصف النهائي وتأهل بسيناريو مثير بنتيجة 4-3.

ولعب مالي أمام الكونغو برازفيل في النهائي وخسر بثلاثة أهداف لهدف.

إيطاليا 1982

دخل الآتزوري مونديال 1982، في المجموعة الأولى التي ضمت بولندا، الكاميرون وبيرو.

وتأهلت إيطاليا في الوصافة بثلاث تعادلات، برصيد 3 نقاط خلف بولندا المتصدر.

ثم لعب الدور التالي بدور مجموعات أيضًا وتصدر مجموعته بـ 4 نقاط والتي ضمت البرازيل والأرجنتين حيث فاز على المنتخبان.

وواجه الطليان بولندا في نصف النهائي وتغلبوا عليهم بهدفين نظيفين ثم توجوا باللقب في النهائي على حساب ألمانيا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

البرتغال 2016

أقرب السيناريوهات كان البرتغال في يورو 2016، مع منتخب البرتغال الذي توج بالبطولة في النهاية.

وقع رفاق رونالدو في مجموعة ضمت المجر، آيسلندا والنمسا، ونجحوا في التأهل كأفضل ثالث بـ 3 تعادلات و3 نقاط.

في دور الـ 16 نجح البرتغال في عبور كرواتيا بهدف نظيف، ثم نجح في عبور بولندا بركلات الترجيح في ربع النهائي وويلز بهدفين في نصف النهائي.

وفي اللقاء النهائي حقق البرتغال اللقب الأول في تاريخه على حساب فرنسا بهدف نظيف.