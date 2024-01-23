عاجل.. ثلاثى منتخب مصر على رادار برشلونة فى بطولة أمم إفريقيا

أكد عمرو الحديدي، نجم نادي الأهلي السابق، تواجد وحضور فريق من كشافي نادي برشلونة الإسباني، في ملعب فيلكس هوفويت برانيي، خلال مباراة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر، أمس في الجولة الثالثة والأخيرة بمجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، من أجل متابعة ثلاثي منتخبنا الوطني.

وقال نجم الأهلي السابق، خلال استضافته في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه نجلاء حلمي: "هناك فريق كشافة من نادي برشلونة الإسباني، تواجدوا في مباراة مصر والرأس الأخضر، من أجل متابعة ثلاثي المنتخب، مصطفى محمد ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش".

وأضاف الحديدي: "إذا استمر ثلاثي منتخب مصر على هذا الأداء سينتقلون بعد البطولة إلى أكبر أندية العالم، وإمام عاشور أراه يقدم بطولة أسطورية بكل المقاييس، وشهدت أيضًا مباراة أمس تألقًا لافتًا للنظر من مروان عطية، ولكن هناك علامات استفهام على تراجع أداء ومستوى محمد الشناوي مؤخرًا".

وأشار لاعب الأهلي السابق: "على محمد عبدالمنعم أن يراجع حساباته، فهو واحد من أفضل مدافعي مصر وإفريقيا ولكن يظهر مؤخرًا متوترًا، ويتعمد الدخول في مشاحنات وأزمات مع لاعبي الخصم، لذلك أنصحه بالابتعاد عن ذلك والتحلي بالثبات الانفعالي.

نتيجة مباراة مصر والرأس الأخضر

كان منتخب مصر حقق تعادلًا إيجابيًا مع نظيره الرأس الأخضر، أمس الإثنين بهدفين لكل منهما، في الجولة الثالثة بمجموعات “كان 2023”، وسجل للفراعنة محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 50 بعدما شارك بدلًا من حمدي فتحي مع بداية الشوط الثاني، قبل أن يصنع الهدف الثاني لزميله مصطفى محمد في الدقيقة (90+3) لينال جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وبهذه النتيجة ضمن الفراعنة الصعود رسميًا إلى دور الـ16 من البطولة القارية، بعدما جاء في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، من التعادل في مواجهاته الثلاث خلال دور المجموعات، أمام موزمبيق وغانا والرأس الأخضر.

موعد مباراة مصر المقبلة في أمم إفريقيا

ويلتقي منتخب مصر مع ثاني المجموعة السادسة في دور الـ16، التي تضم منتخبات المغرب والكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا.

وتقام المباراة في تمام العاشرة مساء الأحد، 28 يناير الجاري.