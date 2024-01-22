الرد السريع.. تريزيجيه يمنح منتخب مصر التعادل أمام الرأس الأخضر

نجح منتخب مصر في تعديل النتيجة أمام الرأس الأخضر، مبكرًا في الشوط الثاني من اللقاء المقام بين الفريقين مساء اليوم في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وسجل تريزيجيه الذي حل بديلًا، هدف التعادل بالدقيقة 50 بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء بعد كرة ثنائية مع حجازي.

تشكيل منتخب مصر.. زيزو ومرموش ومصطفى محمد يهاجمون الرأس الأخضر

ويلتقى منتخب مصر مع نظيره الرأس الأخضر فى العاشرة من مساء اليوم، ضمن مواجهات الجولة الثالثة ببطولة أمم إفريقيا 2023 التى تستضيفها كوت ديفوار حاليًا.

وفضل فيتوريا خوض المباراة بخطة متوازنة بين الدفاع والهجوم، من خلال الاعتماد على ثلاثة لاعبين فى الوسط ومثلهم فى الهجوم، بالإضافة إلى الرباعى الدفاعى، لتصبح خطة فيتوريا فى تلك المباراة 4/3/3.

جاء تشكيل منتخب مصر كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوى

خط الدفاع: محمد هاني-محمد عبدالمنعم– أحمد حجازى– أحمد فتوح

خط الوسط: حمدى فتحى– مروان عطية– إمام عاشور

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو– عمرمرموش– مصطفى محمد.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز على نظيره الرأس الأخضر حتى يضمن التأهل المباشر لدور الـ16 ببطولة أمم إفريقيا، كثانٍ للمجموعة الثانية بصحبة الرأس الأخضر الذى حسم تذكرة المركز الأول.

ويتواجد محمد صلاح نجم الفراعنة فى مدرجات استاد فيليلكس هوفويت بوانيى لمتابعة المباراة، قبل مغادرة كوت ديفوار فى طريقه إلى إنجلترا لاستكمال رحلة علاجه مع ليفربول.