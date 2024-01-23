الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فى مباراة ركلات الجزاء.. غانا تودع منافسات كأس أمم أفريقيا بعد التعادل مع موزمبيق

منتخب غانا
منتخب غانا

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلها، مواجهة منتخب غانا ونظيره منتخب موزمبيق، في المباراة التي جمعت المنتخبان مساء الإثنين، على ملعب الحسن واتارا، في الجولة السادسة والأخيرة، بمجموعات "كان 2023".

افتتح التسجيل أولا للبلاك ستار جوردان أيو، من ضربة جزاء في الدقيقة الـ15.

وفي الدقيقة الـ17، أضاف اللاعب ذاته ثاني أهداف البلاك ستار والثاني له بصفة شخصية.

بينما سجل هدفي منتخب موزمبيق، جيني كاتامو، من ضربة جزاء ورينيلدو ماندافا، في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة، أصبح رصيد غانا نقطتين، وضعته في المركز الثالث من المجموعة الثانية، بينما جاء منتخب موزمبيق في المركز الرابع والأخير بنفس الرصيد من النقاط، ليودع المنتخبان منافسات “كان 2023” رسميا.

وكان منتخب غانا بدأ المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: ريتشار أوفوري.

خط الدفاع: دينيس أودوي – أليكساندر دجيكو – محمد ساليسو – جيدون مينساه

خط الوسط: ماجيد أشيميرو – ساليس عبد الصمد.

خط الوسط الهجومي: جوزيف باينتسيل – محمد قدوس – جوردان أيو.

مهاجم صريح: أنتوان سيمينيو.

 

موقف المجموعة الثانية بمنافسات “كان 2023”

وتجدر الإشارة إلى أن نتيجة مباراة مصر والرأس الأخضر، التي أقيمت في إطار مباريات المجموعة ذاتها، قد انتهت منذ قليل، بالتعادل الإيجابي أيضا 2/2، ضمن به الفريقين التأهل لدور الـ16، من العرس القاري.

ويتربع الرأس الأخضر على قمة المجموعة برصيد 7 نقاط، يلي منتخب مصر 3 نقاط، واخيرا منتخبي غانا وموزمبيق برصيد نقطتين لكلاهما.

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