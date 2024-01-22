تشكيل غانا الرسمى لمواجهة منتخب موزمبيق فى أمم إفريقيا 2023

أعلن كريس هوتون، المدير الفني لمنتخب غانا، عن تشكيل بلاك ستار الرسمي لمواجهة منتخب موزمبيق، في أمم إفريقيا "كان 2023".

موعد مباراة منتخب غانا وموزمبيق بمجموعات "كان 2023"

يواجه منتخب غانا نظيره منتخب موزمبيق، في العاشرة مساء على ملعب الحسن واتارا، في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة بمجموعات "كان 2023".

وشهد تشكيل غانا الأساسي، وجود جوزيف باينتسيل بجانب محمد قدوس، وجوردان أيوتهت، في الهجوم.

حراسة المرمى: ريتشار أوفوري.

خط الدفاع: دينيس أودوي – أليكساندر دجيكو – محمد ساليسو – جيدون مينساه

خط الوسط: ماجيد أشيميرو – ساليس عبدالصمد.

خط الوسط الهجومي: جوزيف باينتسيل – محمد قدوس – جوردان أيو.

مهاجم صريح: أنتوان سيمينيو.

القنوات الناقلة لمباراة غانا وموزمبيق بأمم إفريقيا "كان 2023"

تنقل مباراة غانا وموزمبيق، في ختام مرحلة المجموعات بأمم إفريقيا "2023"، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، المالك الرسمي والحصري لمنافسات المونديال القاري، داخل منطقة الشرق الأوسط.

موقف منتخب غانا بمجموعات أمم إفريقيا 2023

ويحتل منتخب غانا المركز الثالث بالمجموعة الثانية، برصيد نقطة وحيدة، عقب التعادل الإيجابي مع المنتخب الوطني الأول في الجولة الماضية 2/2، سبقها الهزيمة أمام منتخب الرأس الأخضر بنتيجة 2/1.