"قدوس" بعد التعادل مع مصر: لم نمت وسنعود إلى غانا بكأس إفريقيا

أكد محمد قدوس لاعب وست هام يونايتد الإنجليزي، أنه لا يزال يتمسك بأمل الفوز بكأس أمم إفريقيا مع منتخب بلاده غانا، بعد التعادل مع مصر في دور المجموعات.

وكان منتخب غانا قد تعادل مع مصر بهدفين لمثلهما، في الجولة الثانية من المجموعة الثانية بدور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وسجل قدوس هدفي منتخب غانا، ليفوز بجائز رجل المباراة، في أول مشاركة له بعد تعافيه من الإصابة.

وقال قدوس في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف": "أنا سعيد بالعودة. لقد عملت بجد للوصول إلى القمة ومساعدة منتخبي وبلدي. من المهم بالنسبة لي أن أكون هنا".

وتابع: "لديّ مشاعر مختلطة، كمهاجم تريد أن يكون لأهدافك تأثير على النتيجة، لقد ارتكبنا بعض الأخطاء، لكن يتعين علينا الآن للعودة إلى العمل، ونفوز بالمباراة التالية، ونرى ما سيحدث".

واستطرد: ما زلنا أحياء، لم نمت بعد، الهدف يبقى كما هو، العودة بالكأس إلى الوطن".

وحصل منتخب غانا على أول نقطة له في البطولة، له، بعدما خسر في الجولة الافتتاحية بهدفين لهدف أمام الرأس الأخضر.

وكان المنتخب الغاني أنهى الشوط الأول بهدف نظيف حمل توقيع قدوس، قبل أن يتعادل عمر مرموش لمنتخب مصر في الشوط الثاني، غير أن قدوس أعاد التقدم للغانيين مجددًا بتسجيله الهدف الثاني، لكن منتخبنا الوطني أدرك التعادل مرة أخرى بواسطة مصطفى محمد.

وبات يتعين على منتخب غانا، الذي توج باللقب أعوام 1963 و1965 و1978 و1982، الفوز على المنتخب الموزمبيقي في الجولة الثالثة للمجموعة، يوم الإثنين القادم، للتمسك بآماله في التأهل للأدوار الإقصائية بالبطولة، حتى لو عن طريق التواجد ضمن أفضل ثوالث.

وتنص لائحة المسابقة على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة في المجموعات الست لدور الـ16، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.