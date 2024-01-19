الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"فيفا" يكشف توقيت إعلان مواعيد مباريات كأس العالم 2026

كأس العالم
كأس العالم

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن موعد الإعلان عن جدول مباريات بطولة كأس العالم 2026 التي ستُقام في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

ونشر “فيفا” بيانًا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، اليوم الجمعة، أكد خلاله أنه سيتم الكشف عن الجدول عبر بث مباشر لقنوات من كندا والمكسيك والولايات المتحدة، إلى جانب المنصة الرسمية (فيفا بلس).

توقيت إعلان مواعيد مباريات كأس العالم 2026

وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم، أنه سيتم الإعلان عن جداول المباريات الخاصة بالبطولة يوم 4 فبراير المقبل.

ومن المقرر أن يتم الإعلان أيضا عن موقع وملعب مباراة افتتاح المونديال ومواقع كل مجموعة وأماكن الإقامة في المسابقة التي ستنطلق في يوليو 2026.

 وأضاف فيفا: "من المقرر أن تقام بطولة كأس العالم المقبلة في 16 مدينة بكندا والمكسيك والولايات المتحدة، وهي أتلانتا، بوسطن، دالاس، جوادالاخارا، هيوستن، كانساس سيتي، لوس أنجليس، مكسيكو سيتي، ميامي، مونتيري، نيويورك نيوجيرسي، فيلادلفيا، منطقة خليج سان فرانسيسكو، سياتل، تورونتو، وفانكوفر".

يذكر أن النسخة المقبلة من كأس العالم ستكون الأولى التي يشارك فيها 48 منتخبا بدلا من 32.

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