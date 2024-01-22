مجموعة مصر.. غانا تتقدم على موزمبيق وتقترب من بلوغ دور الـ16

انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب غانا ومنتخب موزمبيق، المقامة حاليا على ستاد الحسن واتارا، في الجولة السادسة والأخيرة في ختام مرحلة مجموعات "كان 2023" بتقدم البلاك ستار بهدف نظيف.

وبدأ البلاك ستار المباراة بضغط هجومي مكثف، بحثا عن احرز أول الأهداف، بينما لجا منتخب موزمبيق لتأمين الدفاع واللجوء على الهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة الـ15، ينجح جوردان أيو، في تسجيل أول أهداف البلاك ستار، من ضربة جزاء.

حراسة المرمى: ريتشار أوفوري.

خط الدفاع: دينيس أودوي – أليكساندر دجيكو – محمد ساليسو – جيدون مينساه

خط الوسط: ماجيد أشيميرو – ساليس عبد الصمد.

خط الوسط الهجومي: جوزيف باينتسيل – محمد قدوس – جوردان أيو.

مهاجم صريح: أنتوان سيمينيو.

القنوات الناقلة لمباراة غانا وموزمبيق بأمم إفريقيا "كان 2023"

تنقل مباراة غانا وموزمبيق، في ختام مرحلة المجموعات بأمم إفريقيا "كان 2023"، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، المالك الرسمي والحصري لمنافسات المونديال القاري، داخل منطقة الشرق الأوسط.

ويحتل منتخب غانا المركز الثالث بالمجموعة الثانية، برصيد نقطة وحيدة، عقب التعادل الإيجابي مع المنتخب الوطني الأول في الجولة الماضية 2/2، سبقه السقوط المفاجئ المدوي أمام منتخب الرأس الأخضر بنتيجة 2/1.

وفي نفس التوقيت، انتهاء الشوط الأول، من مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر، بتقدم الأخير بهدف نظيف.

ويقع المنتخبان مصر والرأس الأخضر، في المجموعة الثانية التي تضم كلا من غانا وموزمبيق.

وفي حالة انتهاء المواجهتين بنتائجها الآن، سوف يصعد البلاك ستار، إلى دور الـ16 من العرس القاري، حيث يصبح رصيده 4 نقاط، ليلحق بمفاجآة المجموعة الرأس الأخضر بـ9 نقاط، محققا العلامة الكاملة في مرحلة المجموعات، بينما يودع منتخبان موزمبيق ومصر منافسات البطولة رسميا.