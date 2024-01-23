ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعدما تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 في بطولة كأس الأمم الأفريقية بشكل رسمي في البطولة المقامة حاليا في كوت ديفوار، على الرغم من تعادله بهدفين مع منتخب الرأس الأخضر في المباراة التي جرت مساء أمس الاثنين في الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، حيث شهدت أيضًا تعادل موزمبيق مع غانا بنتيجة مماثلة.

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 وبالأخص مجموعة منتخب مصر حيث يتصدر منتخب الرأس الأخضر ترتيب المجموعة الثانية، حيث فاز في مباراتين وتعادل في مباراة، دون أن يتلقى أي هزيمة، محققًا رصيدًا قدره 7 نقاط من جهته، حل منتخب مصر في المركز الثاني برصيد 3 نقاط أما منتخبا غانا وموزمبيق، فقد حققا نقطتين لكل منهما.

ترتيب المجموعة الأولى في كأس الأمم الإفريقية

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر الفارق النقاط 1 غينيا الاستوائية 3 2 1 0 +6 7 2 نيجيريا 3 2 1 0 +2 7 3 كوت ديفوار 3 1 0 2 -3 3 4 غينيا بيساو 3 0 0 3 -5 0

ترتيب المجموعة الثانية في كأس الأمم الإفريقية

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر الفارق النقاط 1 كاب فيردي 3 2 1 0 +4 7 2 مصر 3 0 3 0 0 3 3 غانا 3 0 2 1 -1 2 4 موزمبيق 3 0 2 1 -3 2

ترتيب المجموعة الثالثة في كأس الأمم الإفريقية

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر الفارق النقاط 1 السنغال 2 2 0 0 +5 6 2 غينيا 2 1 1 0 +1 4 3 الكاميرون 2 0 1 1 -2 1 4 جامبيا 2 0 0 2 -4 0

ترتيب المجموعة الرابعة في كأس الأمم الإفريقية

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر الفارق النقاط 1 أنجولا 2 1 1 0 +1 4 2 بوركينا فاسو 2 1 1 0 +1 4 3 الجزائر 2 0 2 0 0 2 4 موريتانيا 2 0 0 2 -2 0

ترتيب المجموعة الخامسة في كأس الأمم الإفريقية

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر الفارق النقاط 1 مالي 2 1 1 0 +2 4 2 جنوب إفريقيا 2 1 0 1 +2 3 3 ناميبيا 2 1 0 1 -3 3 4 تونس 2 0 1 1 -1 1

ترتيب المجموعة السادسة في كأس الأمم الإفريقية