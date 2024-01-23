الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

كأس أمم إفريقيا
كأس أمم إفريقيا

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعدما تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 في بطولة كأس الأمم الأفريقية بشكل رسمي في البطولة المقامة حاليا في كوت ديفوار، على الرغم من تعادله بهدفين مع منتخب الرأس الأخضر في المباراة التي جرت مساء أمس الاثنين في الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، حيث شهدت أيضًا تعادل موزمبيق مع غانا بنتيجة مماثلة.

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 وبالأخص مجموعة منتخب مصر حيث يتصدر منتخب الرأس الأخضر ترتيب المجموعة الثانية، حيث فاز في مباراتين وتعادل في مباراة، دون أن يتلقى أي هزيمة، محققًا رصيدًا قدره 7 نقاط من جهته، حل منتخب مصر في المركز الثاني برصيد 3 نقاط أما منتخبا غانا وموزمبيق، فقد حققا نقطتين لكل منهما.

ترتيب المجموعة الأولى في كأس الأمم الإفريقية 

المركز

المنتخب

لعب

فاز

تعادل

خسر

الفارق

النقاط

1غينيا الاستوائية3210+67
2نيجيريا3210+27
3كوت ديفوار3102-33
4غينيا بيساو3003-50

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ترتيب المجموعة الثانية في كأس الأمم الإفريقية 

المركز

المنتخب

لعب

فاز

تعادل

خسر

الفارق

النقاط

1كاب فيردي3210+47
2مصر303003
3غانا3021-12
4موزمبيق3021-32

ترتيب المجموعة الثالثة في كأس الأمم الإفريقية 

المركز

المنتخب

لعب

فاز

تعادل

خسر

الفارق

النقاط

1السنغال2200+56
2غينيا2110+14
3الكاميرون2011-21
4جامبيا2002-40

ترتيب المجموعة الرابعة في كأس الأمم الإفريقية 

المركز

المنتخب

لعب

فاز

تعادل

خسر

الفارق

النقاط

1أنجولا2110+14
2بوركينا فاسو2110+14
3الجزائر202002
4موريتانيا2002-20

ترتيب المجموعة الخامسة في كأس الأمم الإفريقية 

المركز

المنتخب

لعب

فاز

تعادل

خسر

الفارق

النقاط

1مالي2110+24
2جنوب إفريقيا2101+23
3ناميبيا2101-33
4تونس2011-11

ترتيب المجموعة السادسة في كأس الأمم الإفريقية 

المركز

المنتخب

لعب

فاز

تعادل

خسر

الفارق

النقاط

1المغرب2110+34
2الكونغو الديمقراطية201002
3زامبيا202002
4تنزانيا2011-31
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