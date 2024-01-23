تردد القناة المغربية الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية 2024

يرغب الكثير من الجمهور في الحصول على تردد القناة المغربية الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية حيث، يتابع محبو كرة القدم في القارة السمراء فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية الحالية المقامة في كوت ديفوار، وذلك بمشاركة المنتخب المصري حيث تركز اهتمامات الجماهير على البحث عن تردد القناة المغربية الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية.

تردد القناة المغربية الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية

وأعلنت القناة المغربية عن نقلها لجميع مباريات المنتخب المغربي في البطولة بشكل مجاني وغير مشفر عبر الأقمار الصناعية بالإضافة إلى ذلك، تقوم قناة المغربية الرياضية الأرضية بنقل مباريات المنتخبات المغربية في البطولات الإفريقية بشكل مجاني للجماهير داخل وخارج المغرب.

تردد القناة المغربية على النايل سات

ول مشاهدة القناة المغربية على النايل سات، يمكنكم بضبط ترددها واليكم تردد القناة المغربية على النايل سات"

التردد: 12207.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

طريقة تنزيل قنوات على الرسيفر

يُمكن ضبط تردد القنوات المجانية لكأس أمم أفريقيا عبر اتباع الخطوات التالية:

ابدأ بالضغط على الإعدادات أو خيار "menu". ثم اختر "Installation". في الخطوة التالية، حدد "Manual installation". أضف اسم القمر الصناعي وتردد القناة، والاستقطاب، ومعامل تصحيح الخطأ، ومعدل الترميز. بعد ذلك، اضغط على OK. بعد اكتمال البحث، قم بحفظ الإعدادات عبر اختيار "Save".

القنوات الناقلة لكأس الأمم الافريقية المفتوحة

ترددات قنوات BeIN AFCON على النايل سات هي كالتالي:

قناة BeIN AFCON:

التردد: 12604.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

قناة BeIN Sports 2 AFCON:

التردد: 12245.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

قناة BeIN Sports 3 AFCON:

التردد: 12245.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

ومن بين القنوات التي ستعرض مباريات كأس أمم أفريقيا:

قناة RTB بوركينا فاسو:

تردد القناة: 11900.

القمر الصناعي: يوتلسات 9E.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

جودة القناة: HD.

وانتهت مباراة منتخب مصر مع نظيره الرأس الأخضر بالتعادل بنتيجة 2-2 ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية وبفضل هذا التعادل، تأهل المنتخب المصري إلى الدور الثاني في بطولة القارة السمراء المقامة في ساحل العاج، احتل المنتخب المصري المركز الثاني في مجموعته برصيد 3 نقاط.