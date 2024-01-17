الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تردد قناة الجزائر الأولى الناقلة لكأس الأمم الإفريقية

تردد قناة الجزائر
تردد قناة الجزائر الأولى

تصدر تردد قناة الجزائر الأولى الناقلة لكأس الأمم الإفريقية محرك البحث "جوجل" بعد نقلها مجانًا وبدون تشفير لمباريات منتخب مصر وكذلك مباريات البطولة في جولات دور المجموعات وباقي الأدوار الإقصائية في بطولة كأس الأمم الأفريقية، ما جعل جماهير الكرة المصرية تتساءل عن تردد قناة الجزائر الأولى الناقلة لكأس الأمم الإفريقية.

تردد قناة الجزائر الأولى الناقلة لكأس الأمم الإفريقية

وحصلت قناة الجزائرية الأرضية المفتوحة على حقوق بث مباريت في البطولة، تشمل المباراة الافتتاحية والنهائية، بالإضافة إلى مواجهات المنتخبين الجزائري والمصري، وتعد القناة الجزائرية مشفرة، وللوصول إليها عبر القمر الصناعي النايل سات، يتطلب لفتحها إدخال الشفرة الخاصة بها، ويمكن العثور على القناة بتسمية Programme NationalHD على التردد التالي:

  • التردد: 11680.
  • معامل الترميز: 27500.
  • استقطاب: أفقي.
  • معدل تصحيح الخطأ: 5/6.
  • الجودة: HD.
  • القمر الصناعي: النايل سات.
  • وشفرة القناة هي: 1100001100000000.

 

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كيفية ادخال شفرة قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات 

  1. ابدأ بالضغط على زر Menu أو القائمة في جهاز الاستقبال الخاص بك.
  2. اختر كلمة خيارات Options.
  3. انتقل إلى تثبيت أو Installation.
  4. يُفضل اختيار تثبيت يدوي أو Manual Installation عند ضبط التردد.
  5. اختر القمر Nilesat /Arabsat.
  6. أدخل التردد 11680.
  7. حدد التردد الأفقي H.
  8. اختر معدل الترميز 27500.
  9. اضغط على موافق Ok.
  10. انتظر لفترة قصيرة وثم اضغط على حفظ أو Save.

باستكمال هذه الخطوات، يمكنك ضبط تردد القناة بسهولة والاستمتاع بمتابعة أحدث أحداث كرة القدم عبر قناة الجزائرية الأرضية.


القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية

وتنقل قناة الجزائرية الأرضية  وقناة تيلى تشاد وقناة RTB بوركينا فاسو وقناة فوكس سبورت وغيرها من القنوات مباريات البطولة بالمجان:

 

قناة الجزائرية الأرضية   

التردد: 12577.
القمر الصناعي: هوت بيرد
معامل الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي.
معدل تصحيح الخطأ: 3/4.
الجودة: SD.


تردد قناة تيلى تشاد على النايل سات:

التردد: 12015.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.


تردد قناة RTB بوركينا فاسو على يوتلسات 9E:

التردد: 11900.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.


تردد قناة فوكس سبورت على النايل سات:

التردد: 12284.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.

 

قناة beIN Sports Max HD

التردد: 11013.

القمر الصناعي: النايل سات.
الاستقطاب: أفقي.
معدل ترميز 27500.
تصحيح الخطأ 3/2.

قناة beIN Sports المفتوحة

القمر الصناعي: سهيل سات.
التردد: 11547.
الاستقطاب: عمودي.
معدل ترميز 27500.
تصحيح الخطأ 2/3.
 

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