طريقة تنزيل تردد القنوات الناقلة لكأس الأمم الإفريقية 2024 على الرسيفر

القنوات الناقلة لكأس الأمم الإفريقية 2024 تصدرت تساؤلات الجماهير العربية حول كأس الأمم الإفريقية 2024 محرك البحث "جوجل" خلال الأيام الماضية، حيث تركزت استفساراتهم على القنوات الناقلة لكأس الأمم الافريقية 2024 وخاصةً القنوات المجانية.

القنوات الناقلة لكأس الأمم الافريقية 2024

قناة الفضائية الجزائرية على استرا:

التردد: 12577 (H).

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: SD.

القمر الصناعي: استرا.

القناة الألمانية عبر قمر أسترا 19:

القمر: أسترا سات 19.

التردد: 11185 dvb-s2.

معدل الترميز: 22000.

الاستقطاب: v.

تردد قنوات بين سبورت المفتوحة

يتم نقل بطولة كأس أفريقيا 2024 حصريًا عبر قنوات beIN Sports في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهذا من خلال قناة beIN Sports Max HD يمكن متابعة المباراة عبر القناة على التردد 11013 على النايل سات، مع استقطاب أفقي ومعدل ترميز 27500، وتصحيح الخطأ 3/2.

أما بالنسبة لتردد قناة beIN Sports المفتوحة على قمر سهيل سات، فيتم ذلك عبر التردد 11547، مع استقطاب عمودي ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

القنوات الناقلة لكأس أفريقيا 2024 مجانا على النايل سات

وتنقل كل من القناة الجزائرية الأرضية وقناة تيلى تشاد وقناة RTB بوركينا فاسو وقناة فوكس سبورت والقناة الألمانية مباريات كأس الأمم الأفريقية 2024.

تردد قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات

التردد: 11680.

معامل الترميز: 27500.

استقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

القمر الصناعي: النايل سات.



تردد قناة الجزائرية الأرضية على قمر هوت بيرد

التردد: 12577.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: SD.



تردد قناة تيلى تشاد

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12015.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.



تردد قناة RTB بوركينا فاسو

القمر الصناعي: يوتلسات 9E.

التردد: 11900.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.



قناة فوكس سبورت:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12284.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

طريقة تنزيل قنوات على الرسيفر

للمواطنين الراغبين في تحميل تردد القنوات الناقلة لمباراة كأس الأمم يمكن اتباع الخطوات التالية: