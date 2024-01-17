الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ندوة تثقيفية عن مكافحة المنشطات للاعبى منتخب اليد قبل كأس الأمم الأفريقية

منتخب اليد
منتخب اليد

واصلت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، برئاسة الدكتور حازم خميس رئيس مجلس الإدارة، سلسلة الندوات التوعوية والتثقيفية مع أبطال الرياضة المصرية، للتوعية من خطر الوقوع في فخ المنشطات، وذلك بالتزامن من حلول عام 2024 والذي سيشهد إقامة دورة الألعاب الأولمبية في باريس، وذلك بالتنسيق الدائم مع وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وعقدت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات ندوة تثقيفية للاعبي منتخب مصر لكرة اليد، قبل مشاركتهم في كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 إلى 27 يناير الجاري.

حضر الندوة الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الإسباني خوان كارلوس باستور، ولاعبو منتخب مصر، في مقر إقامة المنتخب استعدادًا لأمم إفريقيا.

تعرف اللاعبون من خلال الندوة على كيفية الحماية من الوقوع في فخ المواد المحظورة، لحمايتهم من الابتعاد عن المنافسات الرياضية وكلك حفاظا على الصحة العامة.

يأتي ذلك ضمن برنامج عمل المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، لتوعية وتثقيف الرياضيين من الوقوع في فخ المنشطات وحماية الرياضيين والحفاظ على ممارسة رياضة نظيفة خالية من المنشطات.

جدير بالذكر أن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات هي الجهة المسئولة عن التخطيط والتنسيق والتنفيذ والمراقبة والدعوة للتحسينات في مجال مراقبة تعاطي المنشطات في مصر، والتعاون مع المنظمات والوكالات الوطنية والدولية ذات الصلة ومنظمات مكافحة المنشطات الأخرى، وكذلك التخطيط والتنفيذ ورصد المعلومات الخاصة بمكافحة المنشطات وبرامج التعليم والتثقيف والوقاية.

وتضم قائمة منتخب مصر 20 لاعبًا وهم:
حراسة المرمى:
كريم هنداوي (الصفا السعودي).
محمد علي (لوجرونيو الإسباني).
محمد عصام الطيار (بالينجن الألماني).

جناح أيسر:
أحمد هشام سيسا (الأهلي).
مازن رضا (الزمالك).

ظهير أيسر:
علي زين (دينامو بوخارست الروماني).
عبد الرحمن فيصل (الأهلي).
حسن قداح (كيلسي البولندي).

صانع ألعاب:
أحمد خيري (الأهلي).
يحيى الدرع (فيزبريم المجري).
سيف الدرع (ليموج الفرنسي).

ظهير أيمن:
يحيى خالد (فيزبريم المجري).
مهاب سعيد (نيم الفرنسي).
محسن رمضان (الأهلي).

جناح أيمن:
محمد سند (نيم الفرنسي).
أكرم يسري (الزمالك).

الدائرة:
إبراهيم المصري (الأهلي).
محمد ممدوح هاشم.
أحمد عادل (الأهلي).
خالد وليد (الزمالك).

خوان كارلوس الإسباني خوان كارلوس منتخب مصر لكرة اليد الدكتور أشرف صبحي الدكتور حازم خميس

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