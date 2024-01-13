محاضرة تثقيفية للاعبى المنتخب الأوليمبى حول المنشطات بحضور "صبحى"

أجرى وفد من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات محاضرة توعوية مع لاعبي المنتخب الأوليمبي اليوم، في حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحمد بركات عضو المجلس والمشرف على المنتخب، والدكتور وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، والجهاز الفني للمنتخب بقيادة البرازيلي روجيو ميكالي المدير الفني، ومحمود حرب المدير الإداري.

محاضرة تثقيفية للاعبي المنتخب الأوليمبي

وجاءت المحاضرة من خبراء المنظمة وسط اهتمام كبير من اللاعبين والجهاز الفني، ونالت استحسان الجميع الذين أشادوا بهذه الخطوة الرائعة والهادفة من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، الحريص دائمًا على أن يهيئ كل الأجواء الإيجابية التى تساعد اللاعبين على مواصلة النجاح.

وتخلل اللقاء تبادل أعضاء وفد منظمة "نادو" المناقشات والاستفسارات مع اللاعبين وأفراد المنتخب، وتحدث الدكتور طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي، والدكتور صلاح عاشور أخصائي التأهيل وإصابات الملاعب، وفي الختام وجه الحاضرون الشكر إلى وزير الشباب والرياضة لدعمه ومساندته المنتخب.

ويستعد منتخب مصر الأوليمبي لخوض منافسات دورة دبي الدولية، والمقرر انطلاقها خلال الفترة من 17 يناير حتى يوم 27 من الشهر الجاري.

وتشارك في دورة دبي 5 منتخبات أوليمبية، وهي: منتخب مصر الأوليمبي، السعودية، الإمارات، وقطر، والعراق، وذلك استعدادًا لدورة الألعاب الأوليمبية "أوليمبياد باريس 2024".

قائمة منتخب مصر الأوليمبي

وكان البرازيلي روجيو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، قد اختار 23 لاعبًا للمعسكر.

وجاءت قائمة منتخب مصر الأوليمبي استعدادًا لأوليمبياد باريس 2024، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: حمزة علاء- علي الجابري- محمد سيحا.

خط الدفاع: محمد طارق- حسام عبدالمجيد- كريم الدبيس- محمد حمدي إبراهيم- أحمد محمود- أحمد حسام- محمد مغربي- أحمد رضا- أحمد عيد.

خط وسط الملعب: محمود صابر- أحمد عاطف- مصطفى سعد- عمر خضر- أحمد نادر حواش- عمر الساعي- ماجد هاني- محمد شحاتة- محمود جهاد.

في خط الهجوم: حسام أشرف- أسامة فيصل.