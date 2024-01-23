الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تردد قناة الجزائر الأولى الناقلة لكأس الأمم الإفريقية 2024

امم افريقيا
امم افريقيا

تردد قناة الجزائر الأولى الناقلة لكأس الأمم الإفريقية، والتي تنقل فعاليات كأس الأمم الإفريقية، حيث تشهد ارتفاعًا في معدلات البحث، عبر محرك “جوجل” كما تحظى القناة بشعبية واسعة في الجزائر وعدد من المناطق المختلفة من العالم العربي، واستحوذت على نسب زيارة أكبر بعد اإعلانها عن بث المباريات مجانًا عبر القمر الصناعي نايل سات، وبدأت البحث عن تردد قناة الجزائر الأولى الناقلة لكأس الأمم الإفريقية.

تردد قناة الجزائر الأولى الناقلة لكأس الأمم الإفريقية 

وحازت القناة الجزائرية الأرضية المفتوحة على حقوق بث مباريات البطولة، بما في ذلك المباراة الافتتاحية والنهائية، ويجب التنبيه إلى أن القناة الجزائرية مشفرة، ويتعين إدخال الشفرة الخاصة بها لفتح البث عبر القمر الصناعي نايل سات. يمكن العثور على القناة باسم "Programme National HD" على التردد التالي:

القناة

الأكواد

التردد11680
معامل الترميز27500
الاستقطابأفقي
معدل تصحيح الخطأ5/6
الجودةHD
القمر الصناعيالنايل سات
شفرة القناة1100001100000000

 

 

 

 

 

 

 

 

كيفية ادخال شفرة قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات 

لإدخال شفرة قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات، يُمكن اتباع الخطوات التالية:

  • انتقل إلى إعدادات الرسيفر.
  • ادخل القائمة الرئيسية.
  • اضغط على زر "Menu".
  • اضغط على كلمة "خيارات" أو "Options".
  • اختر "تثبيت" أو "Installation".
  • اختر "تثبيت يدوي" أو "Manual Installation".
  • اختر القمر "Nilesat/Arabsat".
  • أدخل التردد وهو 11680.
  • اختر التردد الأفقي "H".
  • اختر معدل الترميز 27500.
  • اضغط "موافق" أو "OK".
  • أدخل كود القناة (110000110000000).

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القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية 

قناة تيلى تشاد على النايل سات:

  • التردد: 12015.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.

قناة RTB بوركينا فاسو على يوتلسات 9E:

  • التردد: 11900.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.

قناة فوكس سبورت على النايل سات:

  • التردد: 12284.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.

قناة beIN Sports Max HD على النايل سات:

  • التردد: 11013.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • تصحيح الخطأ: 3/2.

قناة beIN Sports المفتوحة على سهيل سات:

  • التردد: 11547.
  • الاستقطاب: عمودي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • تصحيح الخطأ: 2/3.
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