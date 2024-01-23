تردد قناة الجزائر الأولى الناقلة لكأس الأمم الإفريقية 2024

تردد قناة الجزائر الأولى الناقلة لكأس الأمم الإفريقية، والتي تنقل فعاليات كأس الأمم الإفريقية، حيث تشهد ارتفاعًا في معدلات البحث، عبر محرك “جوجل” كما تحظى القناة بشعبية واسعة في الجزائر وعدد من المناطق المختلفة من العالم العربي، واستحوذت على نسب زيارة أكبر بعد اإعلانها عن بث المباريات مجانًا عبر القمر الصناعي نايل سات، وبدأت البحث عن تردد قناة الجزائر الأولى الناقلة لكأس الأمم الإفريقية.

تردد قناة الجزائر الأولى الناقلة لكأس الأمم الإفريقية

وحازت القناة الجزائرية الأرضية المفتوحة على حقوق بث مباريات البطولة، بما في ذلك المباراة الافتتاحية والنهائية، ويجب التنبيه إلى أن القناة الجزائرية مشفرة، ويتعين إدخال الشفرة الخاصة بها لفتح البث عبر القمر الصناعي نايل سات. يمكن العثور على القناة باسم "Programme National HD" على التردد التالي:

القناة الأكواد التردد 11680 معامل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معدل تصحيح الخطأ 5/6 الجودة HD القمر الصناعي النايل سات شفرة القناة 1100001100000000

كيفية ادخال شفرة قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات

لإدخال شفرة قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات، يُمكن اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى إعدادات الرسيفر.

ادخل القائمة الرئيسية.

اضغط على زر "Menu".

اضغط على كلمة "خيارات" أو "Options".

اختر "تثبيت" أو "Installation".

اختر "تثبيت يدوي" أو "Manual Installation".

اختر القمر "Nilesat/Arabsat".

أدخل التردد وهو 11680.

اختر التردد الأفقي "H".

اختر معدل الترميز 27500.

اضغط "موافق" أو "OK".

أدخل كود القناة (110000110000000).

القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية

قناة تيلى تشاد على النايل سات:

التردد: 12015.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

قناة RTB بوركينا فاسو على يوتلسات 9E:

التردد: 11900.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

قناة فوكس سبورت على النايل سات:

التردد: 12284.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

قناة beIN Sports Max HD على النايل سات:

التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

قناة beIN Sports المفتوحة على سهيل سات: