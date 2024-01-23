الثلاثاء 23 يناير 2024
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رياضة

القنوات الناقلة لكأس الأمم الإفريقية 2024 والترددات المفتوحة

جريدة الدستور

القنوات الناقلة لكأس الأمم الإفريقية 2024 تستحوذ على اهتمامات الجماهير المصرية والعربية خلال الأيام الأخيرة حول تفاصيل القنوات الناقلة لكأس الأمم الإفريقية 2024، وبالأخص قنوات البث المجاني لبطولة كأس الأمم 2024، وذلك حيث تصدرت نتائج محرك البحث "جوجل" ويتساءل العديد من المشجعين عن الترددات الخاصة بالقنوات الناقلة لكأس الأمم الافريقية 2024، ويتوفر العديد من الخيارات المجانية والمفتوحة التي تقوم بنقل المباريات عبر أقمار صناعية مثل آموس وهوتبيرد الأوروبي، بالإضافة إلى أقمار أخرى، وكذلك عبر نايل سات.

 القنوات الناقلة لكأس الأمم الإفريقية 2024 

تُعتبر قنوات BeIN Sports والجزائرية الأولى وتيلى تشاد وRTB بوركينا فاسو وفوكس سبورت والقناة الألمانية من القنوات الرسمية التي ستقوم بنقل فعاليات كأس الأمم الإفريقية 2024، يمكن للمشاهدين ضبط إحداثيات تلك القنوات والترددات الخاصة بها عبر القمر الصناعي، وذلك لضمان استقبال إشارة البث بشكل صحيح.

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تردد قنوات بين سبورت المفتوحة 

تعتبر قنوات بين سبورت، الحاصلة على حق بث جميع فعاليات كأس الأمم الأفريقية 2023 من حفل الافتتاح حتى اللقاء النهائي، حيث قامت بتخصيص قنوات بين سبورت ماكس خصيصًا لنقل جميع مباريات البطولة ولذا، نقدم لك تردد قنوات بين سبورت المفتوحة.

واليكم ترددات قنوات بين سبورت المفتوحة كالتالي:

ترددات قناة beIN Sports المفتوحة على نايل سات:

  • التردد: 12765، 11054.
  • الاتجاه: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • تردد الموجه: 8PSK.
  • معامل تصحيح الخطأ: 4/3.
  • القمر الصناعي: نايل سات.

قناة Bein Sports Max 1 المفتوحة HD على نايل سات:

  • التردد: 11013.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: ⅔.
  • جودة القناة: HD.

تردد قناة Bein Sports Max 2 المفتوحة HD على نايل سات:

  • التردد: 11054.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: ⅔.
  • جودة القناة: HD.

قناة Bein Sports Max 3 المفتوحة على نايل سات:

  • التردد: 11013.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: ⅔.
  • جودة القناة: HD.

القنوات الناقلة لكأس أفريقيا 2024 مجانا على النايل سات 

القناة

القمر الصناعي

التردد

الاستقطاب

معدل الترميز

الجزائرية الأولىالنايل سات11680عمودي27500
تيلى تشادالنايل سات12015أفقي27500
RTB بوركينا فاسويوتلسات 9E11900أفقي27500
فوكس سبورتالنايل سات12284أفقي27500
الألمانية (عبر أسترا 19)أسترا سات 1911185 dvb-s2v22000

طريقة تنزيل قنوات على الرسيفر

  1. يبدأ المتفرج بالدخول إلى قائمة الإعدادات في جهاز الريسيفر، ويتم الوصول إليها عن طريق الضغط على زر "menu" على جهاز الريسيفر.
  2. يختار المتفرج القمر الصناعي من بين الخيارات المتاحة، ثم يقوم بإدخال تردد القناة المرغوبة.
  3. يقوم المتفرج بتحديد معدل الترميز ومعامل الاستقطاب ومعدل تصحيح الخطأ.
  4. بعد إدخال هذه الإعدادات، يقوم المتفرج بالضغط على زر "البحث"، مما يتيح لجهاز الريسيفر البحث عن القناة المحددة.
  5. يتم تأكيد الإعدادات المحفوظة بالضغط على خيار "حفظ" لضمان الاستفادة من الترددات المحدثة.
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تردد قنوات بين سبورت الناقلة لكأس أفريقيا 2024

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