القنوات الناقلة لكأس الأمم الإفريقية 2024 والترددات المفتوحة

القنوات الناقلة لكأس الأمم الإفريقية 2024 تستحوذ على اهتمامات الجماهير المصرية والعربية خلال الأيام الأخيرة حول تفاصيل القنوات الناقلة لكأس الأمم الإفريقية 2024، وبالأخص قنوات البث المجاني لبطولة كأس الأمم 2024، وذلك حيث تصدرت نتائج محرك البحث "جوجل" ويتساءل العديد من المشجعين عن الترددات الخاصة بالقنوات الناقلة لكأس الأمم الافريقية 2024، ويتوفر العديد من الخيارات المجانية والمفتوحة التي تقوم بنقل المباريات عبر أقمار صناعية مثل آموس وهوتبيرد الأوروبي، بالإضافة إلى أقمار أخرى، وكذلك عبر نايل سات.

القنوات الناقلة لكأس الأمم الإفريقية 2024

تُعتبر قنوات BeIN Sports والجزائرية الأولى وتيلى تشاد وRTB بوركينا فاسو وفوكس سبورت والقناة الألمانية من القنوات الرسمية التي ستقوم بنقل فعاليات كأس الأمم الإفريقية 2024، يمكن للمشاهدين ضبط إحداثيات تلك القنوات والترددات الخاصة بها عبر القمر الصناعي، وذلك لضمان استقبال إشارة البث بشكل صحيح.

تردد قنوات بين سبورت المفتوحة

تعتبر قنوات بين سبورت، الحاصلة على حق بث جميع فعاليات كأس الأمم الأفريقية 2023 من حفل الافتتاح حتى اللقاء النهائي، حيث قامت بتخصيص قنوات بين سبورت ماكس خصيصًا لنقل جميع مباريات البطولة ولذا، نقدم لك تردد قنوات بين سبورت المفتوحة.

واليكم ترددات قنوات بين سبورت المفتوحة كالتالي:

ترددات قناة beIN Sports المفتوحة على نايل سات:

التردد: 12765، 11054.

الاتجاه: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد الموجه: 8PSK.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

القمر الصناعي: نايل سات.

قناة Bein Sports Max 1 المفتوحة HD على نايل سات:

التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

جودة القناة: HD.

تردد قناة Bein Sports Max 2 المفتوحة HD على نايل سات:

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

جودة القناة: HD.

قناة Bein Sports Max 3 المفتوحة على نايل سات:

التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

جودة القناة: HD.

القنوات الناقلة لكأس أفريقيا 2024 مجانا على النايل سات

القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز الجزائرية الأولى النايل سات 11680 عمودي 27500 تيلى تشاد النايل سات 12015 أفقي 27500 RTB بوركينا فاسو يوتلسات 9E 11900 أفقي 27500 فوكس سبورت النايل سات 12284 أفقي 27500 الألمانية (عبر أسترا 19) أسترا سات 19 11185 dvb-s2 v 22000

طريقة تنزيل قنوات على الرسيفر