الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تردد قنوات بين سبورت الناقلة لكأس أفريقيا 2024

كأس أفريقيا
كأس أفريقيا

بدأت عمليات البحث بين المتابعين عن تردد قنوات بين سبورت الناقلة لكاس افريقيا 2024 التي تُعتبر واحدة من أهم البطولات التي ينتظرها الكثير في مصر والقارة السمراء وانطلقت مباراة الإفتتاح مساء أمس السبت، 13 يناير الجاري.

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ويتابع المصريون اليوم الأحد مباراة المنتخب الوطني ضد منتخب موزمبيق في إطار منافسات الكان ونظرًا لذلك، يسعى الجمهور حاليًا للعثور على تردد قنوات بين سبورت الناقلة لكاس افريقيا 2024.

تردد قنوات بين سبورت الناقلة لكاس افريقيا 2024

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11013.
استقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
تصحيح الخطأ: 3/2.

تردد قنوات بين سبورت المفتوحة على قمر سهيل سات:

التردد: 11547.
استقطاب: عمودي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد القنوات الناقلة لكاس افريقيا 2024

كما تنقل قنوات أخرى مباريات كأس الأمم الأفريقية 2024 وهم:

قناة المغربية 

التردد: 12683.
القمرالصناعي: على عرب سات
استقطاب: رأسي.
معدل الترميز: 27500.
تصحيح الخطأ: 3/4.

قناة المغربية الرياضية:

القمر الصناعي: النايل سات
التردد: 11157.
استقطاب: رأسي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة الجزائرية الرياضية:

القمر الصناعي: النايل سات
التردد: 12054.
استقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد القناة الجزائرية الأولى:

القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 11680.
الاستقطاب: عمودي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.


مواعيد مباريات المجموعة الثانية في كأس أفريقيا

مواعيد مجموعة مصر (المجموعة الثانية) في كأس أمم أفريقيا 2023، ستشهد اليوم الأحد 14 يناير مواجهتين مثيرتين، حيث يلتقي منتخب مصر مع نظيره الموزمبيقي في تمام الساعة 7 مساءً، فيما يلتقي منتخب غانا مع كاب فيردي في تمام الساعة 10 مساءً، ويوم الخميس 18 يناير يلتقى المنتخب الوطني في مباراة هامة تجمعه مع منتخب عند الساعة 10 مساءً.

وفي يوم الجمعة 19 يناير، تُقام مباريات الجولة الثالثة في هذه المجموعة بين كاب فيردي وموزمبيق عند الساعة 4 عصرًا، وتختتم مباريات المجموعة يوم الاثنين 22 يناير بلقاءين حيث يلتقي كاب فيردي مع مصر، وفي نفس الوقت تواجة موزمبيق منتحب غانا، وكل ذلك عند الساعة 10 مساءً.

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