نجم نيجيريا السابق: صلاح واحد من أساطير إفريقيا عبر التاريخ

تغنى النيجيري ياكوبو، لاعب إيفرتون الإنجليزي السابق، بنجمنا المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، وذلك قبل ساعات من انطلاق مشوار مصر في كأس الأمم.

وقال ياكوبو، أسطورة نيجيريا السابق في تصريحات لصحيفة "ميرور" البريطانية: "صلاح فاز من قبل بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا مرتين، إنه رائع للغاية".

وأضاف: "ما زال صلاح واحدًا من أفضل لاعبي إفريقيا عبر التاريخ، وليس في الوقت الحالي فقط".

وتابع: "إنه مهم للغاية لفريق ليفربول، يحرز العديد من الأهداف، مصر لديها فريق رائع وقوي، ولاعبون أيضًا مميزون".

ويتصدر محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ونجم فريق ليفربول الإنجليزي، صراع لقب هداف البريميرليج في ظل المستوى المميز، الذي يقدمه رفقة الريدز منذ بداية الموسم.

ويدخل محمد صلاح البطولة في حالة فنية مميزة، بعد أن نجح في قيادة فريقه لتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، وكذلك مشاركته صدارة هدافي البطولة مع النرويجي إرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي.

وتعقد جماهير المنتخب المصري آمالها على "مو" للتتويج باللقب للمرة الثامنة في تاريخ منتخبنا والأولى له، فيما يضع صلاح نصب عينه التتويج بجائزة هداف البطولة، إذ لم يسبق له أن حقق هذه الجائزة، ليستعيد من خلالها جائزة أفضل لاعب في إفريقيا.

وسجل صلاح 6 أهداف وصنع 3 لزملائه في 17 مباراة، لعبها بقميص منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا.

ويتطلع صلاح للاقتراب أكثر من حسام حسن، في ترتيب هدافي المنتخب المصري التاريخيين، إذ يحتل الأخير صدارة الترتيب بـ68 هدفًا مقابل 53 لـ"صلاح".