هداف كان 2023.. صراع مشتعل يقوده صلاح وأبو بكر يطارد إيتو وميلا

مع انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية، واشتعال صراع المنافسة على لقب البطولة سيكون جماهير القارة على موعد مع صراع آخر مشتعل بشدة بين عدد من نجوم القارة المتألقين في الملاعب الأوروبية والمحلية، وهو صراع هداف البطولة.

ويتصدر محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ونجم فريق ليفربول الإنجليزي صراع لقب هداف "كان" في ظل المستوى المميز الذي يقدمه رفقة الريدز منذ بداية الموسم.

ويدخل محمد صلاح البطولة في حالة فنية مميزة بعد أن نجح في قيادة فريقه لتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي، البريميرليج، وكذلك مشاركته صدارة هدافي البطولة مع النرويجي إرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي.

وتعقد جماهير المنتخب المصري آمالها على "مو" للتتويج باللقب للمرة الثامنة في تاريخ منتخبنا والأولى له، فيما يضع صلاح نصب عينه التتويج بجائزة هداف البطولة، إذ لم يسبق له أن حقق هذه الجائزة، ليستعيد من خلالها جائزة أفضل لاعب في إفريقيا.

وسجل صلاح 6 أهداف وصنع 3 لزملائه في 17 مباراة لعبها بقميص منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا.

كما يتطلع صلاح للاقتراب أكثر من حسام حسن، في ترتيب هدافي المنتخب المصري التاريخيين، إذ يحتل الأخير صدارة الترتيب بـ68 هدفًا مقابل 53 لـ"صلاح".

ويتنافس صلاح على جائزة هداف البطولة مع مواطنه مصطفى محمد والذي قدم أداءً مميزًا رفقة فريق نانت الفرنسي منذ بداية الموسم الجاري.

ويعتبر مصطفى الأقرب لقيادة هجوم منتخب مصر في البطولة، ويرغب في التسجيل من أجل التنافس على هداف البطولة التي يدخلها في حالة فنية جيدة.

وسجل مصطفى محمد 8 أهداف في 33 مباراة دولية مع منتخب مصر.

كما يتواجد النيجيري فيكتور أوسيمين بقوة في صراع المنافسة على جائزة هداف البطولة، خاصة أنه مشاركته هذه النسخة ستكون مختلفة عن ذي قبل، إذ لعب مباراة واحدة فقط في نسخة 2019.

ويعقد المنتخب النيجيري آماله على تألق أوسيمين في الدوري الإيطالي، ليقود منتخب بلاده إلى التأهل للأدوار الإقصائية من البطولة، فيما يرغب أوسيمين في التتويج بجائزة هداف البطولة استمرارًا لتألقه اللافت من الموسم الماضي.

ويدخل الغيني سيرهو جيراسي بقوة في المنافسة على لقب هداف البطولة، متسلحًا بالمتسوى المميز الذي قدمه رفقة فريق شتوتجارت بالدوري الألماني، وتنافسه مع الانجليزي هاري كين على صدارة هدافي البوندسليجا، مسجلًا 17 هدفًا وبفارق 4 أهداف فقط عن "كين" المتصدر.

كما يأمل جيراسي في تقديم أفضل أداء له في مشاركته الأولى بالبطولة وتحقيق جائزة الهداف ومساعدة منتخب بلاده على التأهل للأدوار الإقصائية من البطولة.

ويتواجد أيضًا السنغالي ساديو ماني، حامل اللقب، ضمن المرشحين للتنافس على جائزة هداف البطولة.

واستطاع ماني قيادة أسود التيرانجا لتحقيق اللقب في النسخة الماضية من البطولة والتي سجل بها 3 أهداف، ويتطلع لتكرار إنجازه والمساهمة في الاحتفاظ باللقب.

ويأمل ماني في تحقيق الجائزة للمرة الأولى في مسيرته، خاصة بعدما غاب عن المشاركة مع منتخبه في كأس العالم الماضية.

فيما يدافع الكاميروني فينسنت أبوبكر، عن لقب هداف البطولة الذي حققه في النسخة الماضية من البطولة بعدما نجح في تسجيل 8 أهداف.

ويدخل أبوبكر النسخة الحالية من أمم إفريقيا آملًا في تحقيق لقب الهداف للمرة الثانية في مسيرته ومعادلة رقم مواطنيه روجيه ميلا، وباتريك مبوما، وصامويل إيتو.