جولة الحسم.. مواعيد مباريات دور المجموعات بكأس الرابطة

تقام غدا الأربعاء، منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجوعات في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، في نسختها الثالثة (موسم 2023/2024).

وتحسم نتائج هذه الجولة الفرق المتأهلة لدور الثمانية لأحدث البطولات المحلية برابطة الأندية، إذ أصبح الفوز بها هدفا رئيسيا لجميع الأندية، في ظل عدم وجود اهتمام من جانب الأهلي والزمالك بالبطولة.

وتشهد النسخة الحالية من المسابقة غياب قطبي الكرة المصرية، عن البطولة.

وتوج فريق مودرن فيوتشر بالنسخة الأولى من البطولة، وذلك على حساب غزل المحلة، بنتيجة 5/1، بينما حصد سيراميكا كليوباترا، اللقب الثاني أمام المصري البورسعيدي بنتيجة 4/1.

وتقام منافسات جولة الحسم بكأس رابطة الأندية المحترفة، على مدار يومين مختلفين، في توقيت واحد، إعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص.

مواعيد جولة الحسم بمجموعات كأس رابطة الأندية

الأربعاء 24 يناير 2024

إنبي & الإسماعيلي.. الثالثة عصرا (ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس).

منافسات المجموعة الثالثة.

سيراميكا كليوباترا & الداخلية.. الثالثة عصرا (ستاد الجبل الأخضر).

منافسات المجموعة الثالثة.

الاتحاد السكندري & سموحة.. الخامسة مساء (ستاد الإسكندرية).

(دربي الإسكندرية)، منافسات المجموعة الأولى.

مودرن فيوتشر & بلدية المحلة.. الخامسة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

منافسات المجموعة الأولى.

الجمعة 26 يناير 2024

المقاولون العرب & البنك الأهلي.. الرابعة عصرا (ستاد الجبل الأخضر).

منافسات المجموعة الرابعة.

المصري البورسعيدي & الجونة.. الرابعة عصرا (ستاد برج العرب بالإسكندرية).

منافسات المجموعة الرابعة.

بيراميدز & زد.. السابعة مساء (ستاد الدفاع الجوي).

منافسات المجموعة الثانية.

فاركو & طلائع الجيش.. السابعة مساء (ستاد المكس بالإسكندرية).

منافسات المجموعة الثانية.

نتائج الجولة الثانية بمجموعات كأس رابطة الأندية المحترفة

المقاولون العرب 1 الجونة 1

الاتحاد السكندري 1 بلدية المحلة 0

فاركو 0 زد 2

سموحة 0 مودرن فيوتشر 0

طلائع الجيش 2 بيراميدز 2

البنك الأهلي 2 المصري البورسعيدي 2

الإسماعيلي 1 سيراميكا كليوباترا 3

إنبي 2 الداخلية 1

مجموعات كأس رابطة الأندية المحترفة

المجموعة الأولى..

1/ الاتحاد السكندري 6 نقاط، ضمن بهم التأهل للدور التالي.

2/ بلدية المحلة 3 نقاط.

3/ مودرن فيوتشر نقطة وحيدة.

4/ سموحة نقطة وحيدة.

المجموعة الثانية..

1/ طلائع الجيش 4 نقاط.

2/ زد 3 نقاط.

3/ بيراميدز 2 نقطة.

4/ فاركو نقطة وحيدة.

المجموعة الثالثة..

1/ سيراميكا كليوباترا 6 نقاط، يضمن بهم بلوغ الدور التالي.

2/ الداخلية 3 نقاط.

3/ إنبي 3 نقاط.

4/ الإسماعيلي 0 من النقاط.

المجموعة الرابعة..

1/ الجونة 4 نقاط.

2/ المصري البورسعيدي 4 نقاط.

3/ المقاولون العرب نقطة وحيدة.

4/ البنك الأهلي نقطة وحيدة.