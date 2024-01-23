الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أهمها "كان 2023" وأمم أسيا.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

مصر والرأس الأخضر
مصر والرأس الأخضر

أصبح البحث عن جدول مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 23 يناير الجاري، في كافة الدوريات العربية والأوروبية، فضلًا عن منافسات "كان 2023"، وأمم أسيا، هو الشغل الشاغل لجميع عشاق الساحرة المستديرة ومتابعيهاعلى كافة محركات جوجل مؤخرا.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 23 يناير الجاري

البداية ستكون مع الحدث الأهم في الوقت الحالي، منافسات كأس الأمم الإفريقية "كان 2023"، حيث تقام مباريات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعتين الثالثة والرابعة.

جامبيا - الكاميرون  في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية beIN AFCON 2  للمعلق الرياضي محمد المبروكي.

غينيا - السنغال في تمام الساعة  19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية beIN AFCON 1 جواد بدة.

موريتانيا - الجزائر في تمام الساعة  22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية beIN AFCON 1  للمعلق الرياضي محمد بركات.

أنجولا - بوركينا فاسو في تمام الساعة  22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية beIN AFCON 2  للمعلق الرياضي عادل خلو.

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 23-1-2024 ومواعيد كأس أمم أفريقيا

بسبب أحداث مباراة المغرب والكونغو.. «كاف» يحول الركراكى ومبيمبا للتحقيق

مواعيد مباريات اليوم بمجموعات كأس أمم أسيا 2024

أستراليا - أوزبكستان في تمام الساعة  14:30 بتوقيت السعودية، 15:30 بتوقيت الإمارات beIN ASIAN CUP 2

SSC عامر الخوذيري للمعلق الرياضي رؤوف خليف.

سوريا - الهند في تمام الساعة  14:30 بتوقيت السعودية، 15:30 بتوقيت الإمارات beIN ASIAN CUP 1

SSC أحمد البلوشي للمعلق سليمان الشريف.

إيران - الإمارات في تمام الساعة  18:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت الإمارات beIN ASIAN CUP 1

SSC للمعلق عصام الشوالي، وفارس عوض.

هونج كونج - فلسطين في تمام الساعة  18:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت الإمارات beIN ASIAN CUP 2

باسم الزير للمعلق الرياضي عبد الله المحيسن SSC.

 

مواعيد مباريات دور الـ8 بكأس ملك إسبانيا

سيلتا فيجو - ريال سوسييداد في تمام الساعة  22:30 مصر، 23:30 السعودية  على قناة SSC Sport  للمعلق الرياضي جعفر الصليح.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة فى دور الـ16 ببطولة الأمم الإفريقية

يلتقى منتخب مصر مع صاحب المركز الثانى فى المجموعة السادسة والتى تضم المفرب والكونغو وزامبيا وتنزانيا فى العاشرة من مساء الأحد القادم فى مباراة دور الـ16 ببطولة الأمم الافريقية التى تحتضنها كوت ديفوار حتى الحادى عشر من فبراير القادم.

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