بسبب أحداث مباراة المغرب والكونغو.. «كاف» يحول الركراكى ومبيمبا للتحقيق

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، خضوع الثنائي وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي وشانسيل مبيمبا لاعب منتخب الكونغو الديمقراطية، للتحقيق.

ويأتي ذلك، بعد ما شهدته مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية في نهايتها، من محاولة الاشتباك بالأيدى بين الطرفين.

وأصدر «كاف»، بيانا جاء نصه على النحو التالي:

"فتح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تحقيقات ضد كل من الاتحاد المغربي لكرة القدم والاتحاد الكونغولي الديمقراطي لكرة القدم، بعد الأحداث التي تلت المباراة بينهما.

وأضاف «كاف»، في بيانه أنه لم يدل بأي تعليقات بشأن هذا الموضوع، إلا عقب انتهاء التحقيقات رسميا مع أصحاب الواقعة وسماع أقوالهم.

وتجدر الإشارة إلى أن مباراة منتخب الكونغو الديمقراطية ومنتخب المغرب، التي أقيمت الأحد الماضي، في الجولة الثانية بمجموعات كأس الأمم الإفريقية "كان 2023"، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/1، قد شهدت محاولة حدوث اشتباكات بالأيدي بين الركراكي مدرب أسود الأطلسى وشانسيل مبيمبا لاعب الكونغو.

ويتواجد منتخبا المغرب والكونغو الديمقراطية في المجموعة السادسة والأخيرة، رفقة منتخبات زامبيا وتنزانيا.

ويتصدر المغرب قمة المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، يليه منتخبا زامبيا والكونغو الديمقراطية برصيد نقطتين لكليهما، وأخيرا تنزانيا بنقطة وحيدة.

ومن المقرر إقامة الجولة الثالثة والأخيرة بمجموعات "كان 2023"، عن المجموعة السادسة، غدا الأربعاء، بإقامة مباراتي تنزانيا والكونغو الديمقراطية، وزامبيا والمغرب، في تمام العاشرة مساء، إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص.