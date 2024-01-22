الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير: مزراوي يرفض العودة إلى بايرن ميونيخ ويفضل البقاء مع المغرب

نصي مزراوي
نصي مزراوي

رفض المغربي نصير مزراوي طلب ناديه بايرن ميونيخ الألماني بالعودة إليه، واستكمال علاجه في ألمانيا لكنه تمسك، وأصر بشدة على البقاء في معسكر منتخب المغرب، وقضاء فترة العلاج معه، وهذا نفس موقف المغربي وليد الركراكي المدير الفني للمغرب، والإتحاد المغربي لكرة القدم الذين رفضوا تماما مغادرة مزراوي المعسكر، والاستمرار فيه بالرغم من أن مزراوي مهدد بالغياب عن المغرب حتى نهاية البطولة.  

كان مزراوي قد تعرض لاصابة مزق في العضلة.

اصابة مزراوي جعلت الركراكي يعيد توظيف محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز الذي يلعب أساسا في مركز الظهير الأيمن في مركز الظهير الأيسر.

بسبب هذه الاصابة لم يتمكن المغرب من الاستفادة من مزراوي في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 في ساحل العاج إذ لم يشارك مع المغرب في أول جولتين في المجموعة السادسة التي يتصدرها المغرب برصيد 4 نقاط جمعها من الانتصار على منتخب تنزانيا بنتيجة ثلاثية نظيفة في الجولة الأولى، وتعادل كان إيجابيا مع منتخب جمهورية الكونغو بنتيجة هدف لمثله في الجولة الثانية.

باتت المغرب في حاجة إلى نقطة وحيدة حين تواجه منتخب زامبيا في الجولة الثالثة من أجل أن تحسم تأهلها إلى دور الـ16 دون الدخول في أي حسابات معقدة.

بغض النظر عن اصابة مزراوي، فإن القائمة التي اختارها الركراكي لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية، فهي:

  • حراس المرمى: ياسين بونو (الهلال السعودي)، منير المحمدي (الوحدة السعودي)، المهدي بنعبيد (الجيش الملكي).
  • المدافعون: أشرف حكيمي (باريس سان جرمان الفرنسي)، عبد الكبير عبقار (ألافيس الإسباني)، نايف أكرد (وست هام الإنجليزي)، رومان سايس (الشباب السعودي)، يونس عبد الحميد (رينس الفرنسي)، نصير مزراوي (بايرن ميونخ الألماني)، يحيى عطية الله (الوداد البيضاوي)، شادي رياض (ريال بيتيس الإسباني)، محمد الشيبي (بيراميدز المصري).
  • لاعبو الوسط: سليم أملاح (فالنسيا الإسباني)، أمير ريتشادرسون (رينس الفرنسي)، أسامة العزوزي (بولونيا الإيطالي)، سفيان أمرابط (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، عز الدين أوناحي وأمين حارث (مرسيليا الفرنسي)، بلال الخنوس (غنك البلجيكي)،-إسماعيل صيباري (أيندهوفن الهولندي)
  • المهاجمون: حكيم زياش (غلطة سراي التركي)، طارق تيسودالي (خنت البلجيكي)، أيوب الكعبي (أولمبياكوس اليوناني)، عبد الصمد الزلزولي (ريال بيتيس الإسباني)، أمين عدلي (باير ليفركوزن الألماني)، يوسف النصيري (إشبيلية الإسباني)، سفيان بوفال (الريان القطري).
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