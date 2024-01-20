السبت 20 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الركراكى: أوناحى لم يقصد أى شىء باحتفاله.. والسنغال أبرز المرشحين للقب

الركراكي
الركراكي

أكد وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، أن منتخب السنغال من أكبر المرشحين للفوز ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وقال الركراكي  في المؤتمر الصحفي ما قبل لقاء الكونغو الديمقراطية: “لا أنظر إلى الأحاديث التي تقول إن المغرب هي من ستفوز بالبطولة، التركيز على الفوز بالمباريات وهذا لا يمنع أن السنغال من أكبر المرشحين للفوز باللقب”.

وأضاف: “المنتخب الكونغولي لديه حافز كبير في هذه المواجهة، لأن آخر صدام بين المنتخب كان فى المرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال الأخير”.

وتابع عن احتفال عز الدين أوناحي لاعب الفريق في لقاء تنزانيا: "أوناحي لاعب مهم للفريق، ووسائل التواصل لها تأثيرها؛ لهذا كان لا بد من وضع حد لهذا النقاش". 

وأوضح أن اللاعبين يعبرون عن فرحتهم بطرق مختلفة، وليس بالضرورة أن تكون أي حركة موجهة لفريق أو منتخب ما.

وأتم: "قدمنا مستوى جيدا، ويجب أن نؤكد ذلك في مباراة الغد، ولو أن الخصم قوي أيضا ويتطلع أيضا إلى التأهل، علينا أن نحترم الخصم من أجل تحقيق نتيجة إيجابية".

ويحتل منتخب المغرب صدارة ترتيب المجموعة السادسة بثلاث نقاط وبفارق نقطتين عن الكونغو وزامبيا وتنزانيا، ويكفيه الفوز للتأهل مباشرة للدور المقبل، بينما يسعى منتخب الكونغو لتحقيق المفاجأة والفوز على الكونغو للاقتراب من التأهل للدور الثاني وخطف الصدارة من المغرب، حيث يحتل وصفة المجموعة بنقطة وحيدة.

ويعتمد المغرب على تألق لاعبيه في الجولة الأولى، وعلى رأسهم عز الدين أوناحي الذي قدم لقاء رائعا وسجل هدفا وحصد جائزة رجل المباراة، بجانب هداف الفريق ومهاجمه يوسف النصيري والاعتماد على مهارات حكيم زياش لاعب جالطة سراي التركي.

وفي نفس المجموعة يلتقي منتخب زامبيا نظيره منتخب تنزانيا على ملعب "سان بيدرو" في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، حيث يسعى المنتخبان لتحقيق أول فوز لهما في البطولة، حيث تعادل المنتخب الزامبي مع الكونغو في الجولة الأولى، بينما تلقى المنتخب التنزاني خسارة كبيرة على يد المغرب بثلاثية نظيفة. 

الركراكي وليد الركراكي المغرب السنغال أوناحي

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