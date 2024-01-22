الاتحاد المغربي يرد على بيان منتخب الكونغو الديمقراطية

أصدر الاتحاد المغربي لكرة القدم، بيانًا بشأن ما شهدته أحداث مباراة منتخب المغرب أمام نظيره الكونغو الديمقراطية في ثاني جولات دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا "كان 2023" التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

وشدد بيان الاتحاد المغربي لكرة القدم على عدة نقاط منها:

- التأكيد على العلاقات المتميزة والتاريخية بين المملكة المغربية وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكذا روابط الأخوة بين الشعبين.

- علاقة التعاون الاستثنائية بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والاتحاد الكونغولي لكرة القدم وعدد اللاعبين الكونغولييين الذين يمارسون نشاطهم في المغرب واتفاقية الشراكة التي تجمع بين الاتحادين خير دليل على ذلك.

- ندين كل التصرفات غير الرياضية التي تلت هذه المباراة دون الدخول في منطق الاتهامات.

- رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع كان أول من هنأ مدرب المنتخب الكونغولي سيبستيان دوسابر وهو ما يترجم قيم الروح الرياضية العالية بين المنتخبين وللإشارة فقد سهر الدولي المغربي أشرف حكيمي على تتبع علاج اللاعب هينوك باكا.الاتحاد

من خلال ما سبق تؤكد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مجددا تمسكها بقيم الروح الرياضية والأخلاق واللعب النظيف، مبرزة أن هذه الأحداث لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على الروابط الأخوية بين البلدين.