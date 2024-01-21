الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

المغرب يسقط فى فخ التعادل أمام الكونفو الديمقراطية بأمم إفريقيا

المغرب
المغرب

فشل منتخب المغرب في تحقيق الانتصار على نظيره منتخب كونغو الديمقراطية في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.

افتتح أسود الأطلس التسجيل بعد ست دقائق فقط من ركلة البداية، بعدما حصل الفريق على ركلة ركنية نفذها اللاعب حكيم زياش ليترجمها أشرف حكيمي في المرمى ويتقدم المنتخب المغربي.

ومع الدقيقة 38 منح القدر فرصة للمنتخب الكونغولي لتعديل النتيجة بعدما تحصل الفريق على ركلة جزاء بعد العودة لتقنية الفيديو لكن لم يتمكن باكامبو من وضعها في بين الخشاب الثلاثة ليسددها خارج المرمى وينهي الشوط الأول بتقدم المغرب.

ولم ييأس المنتخب الكونغولي، إذ استطاع في الشوط الثاني أن يسجل هدف التعادل مع الدقيقة 61 عن طريق سيلاس في هجمة منظمة انتهت بهدف التعادل الثمين.

وبهذا التعادل يظل المنتخب المغربي على صدارة المجموعة بأربع نقاط فيما يأتي منتخب الكونغو في المركز الثاني معززًا أماله للصعود بوصوله للنقطة الثانية.

وأنهى المنتخب المغربي الشوط الأول من مباراته أمام نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية، بتقدم بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "لوران بوكو" بسان بيدرو، في إطار الجولة الثانية من المجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

وأهدر سيدريك باماكبو ركلة جزاء لمصلحة الفريق الكونغولي في الدقيقة 43.

وقدم منتخب المغرب أداءً جيدًا خلال الشوط الأول، وهدد مرمى المنافس في العديد من المناسبات.

مجريات الشوط الأول

الدقيقة الثانية.. عرضية من حكيم زياش، إلى يوسف الناصيري، الذي يسددها قوية برأسه، لكن الحارس الكونغولي يبعدها إلى ركنية.

الدقيقة السابعة.. أشرف حكيمي يسجل هدف التقدم للمنتخب المغربي، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، جاءت من ركلة ركنية نفذها حكيم زياش.

الدقيقة الحادية عشرة.. تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح المغرب عن طريق حكيم زياش تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

الدقيقة التاسعة والعشرون.. كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الكونغو الديمقراطية من الطرف الأيمن شتتها رومان سايس إلى ركلة ركنية.

الدقيقة الثالثة والثلاثون.. انفراد تام من يوسف النصيري مهاجم المغرب لكن خروج موفق من حارس مرمى الكونغو الديمقراطية.

الدقيقة الرابعة والثلاثون.. كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الكونغو الديمقراطية من ركلة حرة من الطرف الأيمن عن طريق ويسا، حاول رومان سايس تشتيت الكرة التي كادت أن تدخل الشباك.

الدقيقة التاسعة والثلاثون.. توجه الحكم إلى تقنية الفار للتأكد من وجود احتمالية لركلة جزاء لمصلحة الكونغو الديمقراطية، قبل أن يشير إلى احتساب ركلة جزاء لمصلحة المنتخب الكونغولي.

الدقيقة الثالثة والأربعون.. أهدر سيدريك باكامبو لاعب الكونغو الديمقراطية ركلة جزاء بعدما سدد كرة ارتطمت في القائم الأيمن.

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