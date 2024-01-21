الشوط الأول.. منتخب المغرب يتقدم على الكونغو الديمقراطية بهدف «حكيمي»

أنهى المنتخب المغربي، الشوط الأول من مباراته أمام نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية، بتقدم بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب (لوران بوكو) بسان بيدرو، في إطار الجولة الثانية من المجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

وسجل أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان، هدف التقدم لمنتخب «أسود الأطلس»، في الدقيقة السابعة.

وأهدر سيدريك باماكبو، ركلة جزاء لمصلحة الفريق الكونغولي، في الدقيقة 43.

وقدم منتخب المغرب، أداء جيدا خلال الشوط الأول، وهدد مرمى المنافس في العديد من المناسبات.

مجريات الشوط الأول

الدقيقة الثانية.. عرضية من حكيم زياش، إلى يوسف الناصيري، الذي يسددها قوية برأسه، لكن الحارس الكونغولي يبعدها إلى ركنية.

الدقيقة السابعة.. أشرف حكيمي يسجل هدف التقدم للمنتخب المغربي، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، جاءت من ركلة ركنية نفذها حكيم زياش.

الدقيقة الحادية عشرة.. تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح المغرب عن طريق حكيم زياش تصدى لها حارس المرمى بنجاح

الدقيقة التاسعة والعشرين.. كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الكونغو الديمقراطية من الطرف الأيمن شتتها رومان سايس إلى ركلة ركنية

الدقيقة الثالثة والثلاثين.. انفراد تام من يوسف النصيري مهاجم المغرب لكن خروج موفق من حارس مرمى الكونغو الديمقراطية

الدقيقة الرابعة والثلاثين.. كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الكونغو الديمقراطية من ركلة حرة من الطرف الأيمن عن طريق ويسا حاول رومان سايس تشتيت الكرة التي كادت أن تدخل الشباك.

الدقيقة التاسعة والثلاثين.. توجه الحكم إلى تقنية الفار للتأكد من وجود احتمالية لركلة جزاء لمصلحة الكونغو الديمقراطية، قبل أن يشير إلى احتساب ركلة جزاء لمصلحة المنتخب الكونغولي.

الدقيقة الثالثة والأربعين.. أهدر سيدريك باكامبو لاعب الكونغو الديمقراطية ركلة جزاء بعدما سدد كرة ارتطمت في القائم الأيمن