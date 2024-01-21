مشادة قوية بين لاعبي المغرب والكونغو الديمقراطية بعد التعادل في أمم أفريقيا (فيديو)

حدثت مشادة قوية بين لاعبي منتخب المغرب والكونغو الديمقراطية عقب المباراة التي جمعت المنتخبين في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

وانتشر مقطع فيديو عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، حيث يظهر خلاله الصراع بين لاعبي المنتخبين على أرض الملعب.

واشتد الخلاف بين لاعبي الفريقين على أرض الملعب، قبل أن يتدخل طاقم التحكيم للسيطرة على الموقف.

ولم يتوقف الصراع على أرض الملعب بل امتد أيضًا للنفق المؤدي إلى غرف تبديل الملابس، لكن لم يتضح السبب.

وتعادل منتخبا المغرب والكونغو الدينقراطية بهدف لكل فريق، حيث تقدم أشرف حكيمي في الدقيقة السادسة من الشوط الأول قبل أن يدرك سيلاس وامانجيتوكا التعادل لصالح الكونغو في الدقيقة 76 وحسمت المباراة بالتعادل بهدف لمثله.

اقرأ أيضا.. المغرب يسقط فى فخ التعادل أمام الكونفو الديمقراطية بأمم إفريقيا