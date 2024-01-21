الأحد 21 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد التعادل مع الكونغوا.. ترتيب مجموعة المغرب في كأس أمم إفريقيا 2024

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

ترتيب مجموعة المغرب في كأس أمم إفريقيا 2024 من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها خلال الساعات القليلة الماضية عقب انتهاء مباراة منتخب المغرب مع نظيره الكونغو الديمقراطية، بنتيجة تعادل بين الفريقين هدف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد 21 يناير 2024 ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا 2023.

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ترتيب مجموعة المغرب في كأس أمم إفريقيا 2024

واجه مساء اليوم منتخب المغرب نظيره الكونغو الديمقراطية، في إطار مواجهات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا المقامة بكوت ديفوار.

ووصل منتخب المغرب إلى النقطة الرابعة ويتواجد في صدارة المجموعة السادسة بـ كأس أمم إفريقيا 2023 بينما منتخب الكونغو الديمقراطية، يحصد النقطة الثانية له في المجموعة، ليحتل المركز الثاني 

وتضم المجموعة السادسة في كأس أمم إفريقيا كلاً من المغرب والكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا.

وكان منتخب المغرب فاز في مباراة الجولة الأولى أمام تنزانيا بثلاثة أهداف دون رد.

تعرف على ترتيب مجموعة المغرب في كأس أمم إفريقيا 2023 بعد التعادل مع الكونغو الديمقراطية: 

منتخب المغرب - المركز الأول - 4 نقاط - مباراتين

 

منتخب الكونغو الديمقراطية - المركز الثاني - نقطتين - مباراتين

 

منتخب زامبيا - المركز الثالث - نقطة واحدة - مباراة واحدة

 

منتخب تنزانيا - المركز الرابع - بدون نقاط - مباراة واحدة

وشهد اليوم الأحد إقامة المباريات الختامية ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023

وحكمت الدول الغربية قبضتها على صدارة المجموعات الستة في كأس الأمم الأفريقية، بتصدرهم لأربع منهم، بينما واحدة لدولة من الشمال وأخرى لدولة تقع في وسط القارة.

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المنتخبات المتصدرة للمجموعات الستة في أمم أفريقيا 2023

المنتخبات المتصدرة للمجموعات الستة في أمم أفريقيا 2023 حتى الآن:

المجموعة الأولى: غينيا الاستوائية: 4 نقاط (الوسط)

المجموعة الثانية: كاب فيردي: 6 نقاط (الغرب)

المجموعة الثالثة: السنغال: 6 نقاط (الغرب)

المجموعة الرابعة: بوركينا فاسو: 4 نقاط (الغرب)

المجموعة الخامسة: مالي: 4 نقاط (الغرب)

المجموعة السادسة: المغرب: 3 نقاط (الشمال)

مباريات اليوم 

ويشهد اليوم إقامة 3 مباريات بختام الجولة الثانية، لاستكمال لقاءات المجموعة الخامسة، وخوض مواجهات السادسة

المغرب – الكونغو وكانت  الساعة 4 عصرًا

زامبيا – تنزانيا وكانت  الساعة 7 مساءً

جنوب أفريقيا - ناميبيا  فى الساعة 10 مساءً

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