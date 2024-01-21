كاب فيردي تتفوق على الكونغو وتخطف صدارة المجموعة الأولى في أمم إفريقيا لكرة اليد

تغلب منتخب الرأس الأخضر (كاب فيردي) على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 29/22 في قمة لقاءات المجموعة الأولى من ختام دور المجموعات في بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد

وتحتضن القاهرة فعاليات النسخة السادسة والعشرين من بطولة كأس الأمم الإفريقية لرجال كرة اليد في الفترة من السابع عشر إلى السابع والعشرين من يناير الجاري في مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

جاء شوط المباراة الأول قويا للغاية وخاصة في نصفه الأول وكانت النتيجة تشير للتعادل 9/9 مع مرور أكثر من نصف الشوط الأول.

وتمكن لاعبو الرأس الأخضر من تحقيق أفضلية نسبية خلال الدقائق الأخيرة من الشوط لينجحوا في توسيع الفارق وإنهاء نصف اللقاء الأول بالتقدم 16/11.

حاول لاعبو الكونغو الديمقراطية العودة خلال الشوط الثاني إلا أنهم لم يتمكنوا من تقليص الفارق لتنتهي المباراة بفوز كاب فيردي 29/22.

وحصل حارس مرمى كاب فيردي على جائزة رجل المباراة بعد تألقه الكبير وحرمان الكونغو من تسجيل عدد كبير من الأهداف التي كانت كفيلة بتغيير النتيجة.

هذا الانتصار منح كاب فيردي صدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة ليتأهل برفقة الكونغو التياكتفت بالوصافة لربع النهائي.

وينتظر كاب فيردي وصيف المجموعة الثالثة في الدور المقبل والذي يتحدد بعد انتهاء مباراة الجزائر والمغرب التي تنطلق بعد قليل.

تشهد البطولة مشاركة 16 منتخبًا، تضم 5 منتخبات عربية، وهي:

منتخب مصر "البلد المستضيف وحامل اللقب"، بالإضافة إلى منتخب تونس الأكثر تتويجا بالبطولة، والمنتخب الجزائري، والمنتخب الليبي والمنتخب المغربي، كما تشارك منتخبات كاب فيردي والكونغو الديمقراطية وزامبيا ورواندا وغينيا والكاميرون وجمهورية الكونغو والجابون وأنجولا ونيجيريا وكينيا.

وتتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الـ5 الأولى إلى بطولة العالم لكرة اليد 2025، والتي ستُقام في كرواتيا والنرويج والدنمارك، بينما يتأهل البطل إلى منافسات كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 صيف العام الجاري.

وتم تقسيم المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا لليد 2024 إلى أربع مجموعات بواقع أربعة منتخبات في كل مجموعة.

يتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة إلى ربع النهائي، وبداية من هذا الدور تقام المباريات بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.

المجموعة الأولى: كاب فيردى - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - رواندا

المجموعة الثانية: مصر - غينيا - الكاميرون - الكونغو برازافيل

المجموعة الثالثة: المغرب - الجزائر - الجابون - ليبيا

المجموعة الرابعة: تونس - أنجولا - نيجيريا - كينيا

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