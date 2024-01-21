يحيى خالد رجلًا لمباراة مصر والكاميرون فى ختام مجموعات أمم إفريقيا لليد

توج يحيى خالد نجم منتخب مصر والظهير الأيمن المحترف بنادي فيزبريم المجري بجائزة رجل مباراة مصر والكاميرون في ختام مواجهات الفراعنة بدور المجموعات في بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد.

وتحتضن القاهرة فعاليات النسخة السادسة والعشرين من بطولة كأس الأمم الإفريقية لرجال كرة اليد في الفترة من السابع عشر إلى السابع والعشرين من يناير الجاري، في مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وقدم يحيى أداءا كبيرا نجح من خلاله في تسجيل أربعة أهداف، بالإضافة لصناعة تسعة لزملائه خلال المواجهة لينجح في حسم الجائزة بعد منافسة كبيرة مع بو بكاري حارس المرمى الكاميروني.

وتصدى حارس الكاميرون لأكثر من 17 تصويبة ليمنع مصر من تحقيق نتيجة كبيرة للغاية، مما جعل الأنظار تتجه إليه بقوة كمرشح للفوز بالجائزة.

تشهد البطولة مشاركة 16 منتخبًا تضم 5 منتخبات عربية، وهي:

منتخب مصر "البلد المستضيف وحامل اللقب"، بالإضافة إلى منتخب تونس الأكثر تتويجا بالبطولة، والمنتخب الجزائري، والمنتخب الليبي والمنتخب المغربي، كما تشارك منتخبات كاب فيردي والكونغو الديمقراطية وزامبيا ورواندا وغينيا والكاميرون وجمهورية الكونغو والجابون وأنجولا ونيجيريا وكينيا.

وتتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الـ5 الأولى إلى بطولة العالم لكرة اليد 2025، التي ستُقام في كرواتيا والنرويج والدنمارك، بينما يتأهل البطل إلى منافسات كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 صيف العام الجاري.

وتم تقسيم المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا لليد 2024 إلى أربع مجموعات بواقع أربع منتخبات في كل مجموعة.

يتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة إلى ربع النهائي، وبداية من هذا الدور تقام المباريات بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.

المجموعة الأولى: كاب فيردى- الكونغو الديمقراطية- زامبيا- رواندا.

المجموعة الثانية: مصر - غينيا - الكاميرون - الكونغو برازافيل.

المجموعة الثالثة: المغرب - الجزائر - الجابون - ليبيا.

المجموعة الرابعة: تونس - أنجولا - نيجيريا - كينيا.

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