الأحد 21 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نهاية الشوط الأول.. مصر تتقدم على الكاميرون 17/9 في أمم إفريقيا لكرة اليد

مصر والكاميرون كرة
مصر والكاميرون كرة اليد

أنهت مصر الشوط الأول من مباراتها الأخيرة في دور مجموعات أمم إفريقيا لكرة اليد بالتقدم على الكاميرون 17/9.

وتحتضن القاهرة فعاليات النسخة السادسة والعشرين من بطولة كأس الأمم الإفريقية لرجال كرة اليد في الفترة من السابع عشر إلى السابع والعشرين من يناير الجاري في مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

واستبعد خوان كارلوس باستور الرباعي علي زين ومهاب سعيد ومازن رضا ومحمد عصام الطيار عن قائمة مباراة اليوم فيم ضم نجم كيلسي البولاندي حسن وليد قداح لأول مرة بعد غيابه في أول جولتين.

بدأت المباراة بهدوء ولم تشهد أول دقيقتين تسجيل أهداف قبل أن يفتتح محمد سند أهداف مصر مع الدقيقة الثالثة.

عدلت الكاميرون النتيجة سريعا إلى أن أحمد هشام (سيسا) عاد للتقدم سريعا قبل أن يضيف عبد الرحمن فيصل وسند هدفين سريعين لتتقدم مصر 4/1.

استمر التفوق المصري وسجل يحيى خالد وسيسا هدفين متتاليين لتتقدم مصر 9/5 مع مرور 13 دقيقة من عمر الشوط الأول.


شارك حسن قداح في المباراة لأول مرة من بداية البطولة مع مرور 18 دقيقة من عمر المباراة وكانت النتيجة تشير لتقدم مصر 12/5.

واستبعد حُكام اللقاء إبرهيم المصري لدقيقتين بعد تدخل مع أحد لاعبي الكاميرون في الدقيقة العشرين من أحداث الشوط الأول.

سجل حسن قداح هدفه الأول قبل أن يسجل هدف آخر بعد ثواني لتتقدم مصر 15/6 قبل ست دقائق على نهاية الشوط الأول.

أحرز أحمد عادل هدفا جديدا لمصر وردت الكاميرون بهدفها الثامن لتصبح النتيجة 16/8 قبل دقيقتين على نهاية الشوط.

سجل سند هدفا إضافيا لينتهي الشوط الأول بتقدم مصر 17/9.

وتسعى مصر لتحقيق انتصارها الثالث لتنهي مرحلة المجموعات بالعلامة الكاملة.

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