منتخب مصر والكاميرون اليوم.. مواعيد مباريات الأحد 21 يناير 2024 

مواعيد مباريات اليوم من الموضوعات التي تثير اهتمام عشاق الساحرة المستديرة ومتابعين الرياضة بمختلف أنواعها وخاصة مباريات كأس الأمم الافريقية المقامة في الوقت الحالي.

ننشر في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الأحد ٢١ يناير ٢٠٢٤ وعلى رأسها مباراة منتخب مصر والكاميرون ضمن مباريات كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد التي تقام على استاد القاهرة.



مواعيد مباريات كأس الأمم الإفريقية

مباراة جنوب إفريقيا وناميبيا الساعة 22:00

مباراة زامبيا وتنزانيا الساعة 19:00

مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية الساعة 16:00

مواعيد مباريات كأس آسيا

مباراة قيرغيزستان والسعودية الساعة 19:30

مباراة عمان وتايلاند الساعة 16:30





مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

مباراة بورنموث وليفربول الساعة 18:30

مباراة شيفيلد يونايتد ووست هام يونايتد الساعة 16:00

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

مباراة جيرونا وإشبيلية الساعة 22:00

مباراة ريال بيتيس وبرشلونة الساعة 19:30

مباراة ريال مدريد وألميريا الساعة 17:15

مباراة أوساسونا وخيتافي الساعة 15:00



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

مباراة ليتشي ويوفنتوس الساعة 21:45

مباراة ساليرنيتانا وجنوى الساعة 19:00

مباراة إمبولي ومونزا الساعة 16:00

مباراة فروزينوني وكالياري الساعة 13:30



مواعيد مباريات كأس الأمم الإفريقية | كرة يد

مباراة المغرب | كرة يد والجزائر | كرة يد الساعة 20:00

مباراة تونس | كرة يد وأنجولا | كرة يد الساعة 20:00

مباراة كاب فيردي | كرة يد والكونغو الديمقراطية | كرة يد الساعة 18:00

مباراة الكاميرون | كرة يد ومصر | كرة يد الساعة 18:00

مباراة زامبيا | كرة يد ورواندا | كرة يد الساعة 16:00

مباراة الكونغو | كرة يد وغينيا | كرة يد الساعة 16:00

مباراة نيجيريا | كرة يد وكينيا | كرة يد الساعة 14:00

مباراة الجابون | كرة يد وليبيا | كرة يد الساعة 14:00