السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات الغد الأحد والقنوات الناقلة| تفاصيل

مواعيد مباريات الغد
مواعيد مباريات الغد والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات الغد الأحد والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

ومن أبرز مواعيد مباريات الغد، مباراة منتخب المغرب ضد جمهورية الكونغو في كأس أمم إفريقيا، ومباراة قيرغيزستان ضد السعودية في كأس أمم آسيا، بالإضافة إلى مباراة ليفربول ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات الغد الأحد والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات الغد في كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

- مباراة المغرب ضد جمهورية الكونغو: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 1 Max

- مباراة زامبيا ضد تنزانيا: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 1 Max

- مباراة جنوب إفريقيا ضد ناميبيا: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1 Max

• مواعيد مباريات الغد في كأس أمم آسيا والقنوات الناقلة

- مباراة عمان ضد تايلاند: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا، وتُذاع على قناة  SSC1 HD

- مباراة قيرغيزستان ضد السعودية: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة  SSC1 HD

txt

الجزائر تلتقى بوركينا فاسو وأنجولا يواجه موريتانيا.. اليوم

txt

تونس تتمسك بفرصها في التأهل أمام مالي بكأس أمم إفريقيا.. اليوم

 

• مواعيد مباريات الغد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- مباراة شيفيلد يونايتد ضد وست هام يونايتد: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة   beIN Sports HD 1

- مباراة بورنموث ضد ليفربول: في الساعة السادسة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 1

• مواعيد مباريات الغد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- مباراة أوساسونا ضد خيتافي: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 3

- مباراة ريال مدريد ضد ألميريا: في الساعة الخامسة والربع مساءً، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 3

- مباراة ريال بيتيس ضد برشلونة: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 3

- مباراة جيرونا ضد إشبيلية: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 3.

اقرأ أيضا 

موعد مباريات اليوم السبت الموافق 20 يناير 2024

موعد مباراة مصر والرأس الأخضر في كأس الأمم الافريقية 2024

في عيد الغطاس.. ما هي البلابيصا؟

ماذا يحدث في سوق الذهب عالميا ومحليا ؟

مواعيد مباريات الغد القنوات الناقلة منتخب المغرب كأس أمم إفريقيا السعودية كأس أمم آسيا ليفربول الدورى الانجليزى

مواد متعلقة

خيسوس وساكا يقودان هجوم أرسنال أمام كريستال بالاس فى الدورى الإنجليزى

ليفربول سابعا.. أكثر 10 أندية تسجيلا للأهداف فى دوريات أوروبا هذا الموسم

ماركا: أزمة في حراسة مرمى ريال مدريد بعد توديع كأس ملك إسبانيا

مواعيد مباريات اليوم السبت 20-1-2024 والقنوات الناقلة

جوزيه مورينيو يتوصل لاتفاق بشأن تدريب الشباب السعودى

تضارب حول مستقبل كريم بنزيما مع اتحاد جدة السعودي

موعد مباراة منتخب المغرب المقبلة في كأس أمم إفريقيا

ريال مدريد يتفوق على أتلتيكو مدريد في تاريخ المواجهات بكأس ملك إسبانيا

الأكثر قراءة

تفاصيل مكالمة حسين لبيب مع "باكيتا" لتولى تدريب الزمالك

تحديث لحظي.. سعر الدولار اليوم السبت 20-1-2024 في البنوك

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

نكشف سبب استبعاد كولر خماسى الأهلى من رحلة الإمارات

كم سعر سبيكة الذهب 1 جرام وقيمة المصنعية في محلات الصاغة المصرية؟

بقيادة مصر.. تفاصيل المبادرة العربية لمستقبل غزة وإعادة إعمارها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

علي سعدة

طوفان الاقصي.. ماذا بعد؟؟

جلال حمام

اعتراف إسرائيل بالفشل.. مقابل إطلاق رهائنها

عبدالوهاب داود

كواباتا.. كبير كُتاب اليابان.. الباحث عن تجميل الموت

أحمد المريخي

أسرار وسط البلد على مائدة «سفرجى الملوك»

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى «2»

ماجد حبته

شرف «بنزيما» وسمعته

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

وكالة موديز تخطط لخفض التصنيف الائتمانى لإسرائيل بسبب حرب غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا بالخليل.. ومستعمروه يعتدون على ممتلكات فى مسافر يطا

أيام الحرب في إسرائيل.. زيارة لمكتبات تل أبيب