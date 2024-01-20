مواعيد مباريات الغد الأحد والقنوات الناقلة| تفاصيل

مواعيد مباريات الغد الأحد والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

ومن أبرز مواعيد مباريات الغد، مباراة منتخب المغرب ضد جمهورية الكونغو في كأس أمم إفريقيا، ومباراة قيرغيزستان ضد السعودية في كأس أمم آسيا، بالإضافة إلى مباراة ليفربول ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات الغد الأحد والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات الغد في كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

- مباراة المغرب ضد جمهورية الكونغو: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1 Max

- مباراة زامبيا ضد تنزانيا: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1 Max

- مباراة جنوب إفريقيا ضد ناميبيا: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1 Max

• مواعيد مباريات الغد في كأس أمم آسيا والقنوات الناقلة

- مباراة عمان ضد تايلاند: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا، وتُذاع على قناة SSC1 HD

- مباراة قيرغيزستان ضد السعودية: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة SSC1 HD

• مواعيد مباريات الغد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- مباراة شيفيلد يونايتد ضد وست هام يونايتد: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

- مباراة بورنموث ضد ليفربول: في الساعة السادسة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

• مواعيد مباريات الغد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- مباراة أوساسونا ضد خيتافي: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة ريال مدريد ضد ألميريا: في الساعة الخامسة والربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة ريال بيتيس ضد برشلونة: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة جيرونا ضد إشبيلية: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3.

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