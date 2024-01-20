ليفربول سابعا.. أكثر 10 أندية تسجيلا للأهداف فى دوريات أوروبا هذا الموسم

تواصل الأندية الأوروبية في الدوريات الكبرى تألقها منذ بداية الموسم الجاري 2023-2024.

ويتصدر فريق فناربخشة التركي قائمة الأندية الأكثر تسجيلًا للأهداف خلال النصف الأول من الموسم الجاري، حسبما أفادت به شبكة "ترانسفير ماركت" العالمية، المتخصصة في إحصاءات كرة القدم واللاعبين والأندية.

أكثر 10 أندية تسجيلًا للأهداف في الدوريات الكبرى

وبهذا الصدد، نستعرض لكم قائمة الأندية الأكثر تسجيلًا للأهداف في الدوريات الأوروبية الكبرى، وذلك على النحو التالي:

1- فناربخشة التركي

خاض فريق فناربخشة التركي 33 مباراة هذا الموسم حتى الآن، سجل خلالهم 97 هدفًا (بواقع 57 هدفًا في الدوري التركي، 34 هدفًا في دوري المؤتمر الأوروبي، 6 أهداف في كأس تركيا).

يُعد البوسني إيدين دجيكو هدّاف فناربخشة برصيد 20 هدفًا حتى الآن.

2- آيندهوفن الهولندي

خاض فريق آيندهوفن الهولندي 29 مباراة هذا الموسم حتى الآن، سجل خلالهم 85 هدفًا (بواقع 59 هدفًا في الدوري الهولندي، 22 هدفًا في دوري أبطال أوروبا، 3 أهداف في كأس هولندا، وهدف واحد في كأس السوبر الهولندي).

يُعد الهولندي المخضرم لوك دي يونج هدّاف آيندهوفن برصيد 22 هدفًا حتى الآن.

3- باير ليفركوزن الألماني

خاض فريق باير ليفركوزن الألماني 26 مباراة هذا الموسم حتى الآن، سجل خلالهم 82 هدفًا (بواقع 47 هدفًا في الدوري الألماني، 19 هدفًا في الدوري الأوروبي، 16 هدفًا في كأس ألمانيا).

يُعد المهاجم النيجيري فيكتور بونيفاس هدّاف باير ليفركوزن برصيد 16 هدفًا حتى الآن.

4- كلوب بروج البلجيكي

خاض فريق كلوب بروج البلجيكي 35 مباراة هذا الموسم حتى الآن، سجل خلالهم 81 هدفًا (38 هدفًا في الدوري البلجيكي، 32 هدفًا في دوري المؤتمر الأوروبي، 11 هدفًا في كأس بلجيكا).

يُعد الدنماركي أندرياس سكوف أولسن هدّاف كلوب بروج برصيد 13 هدفًا حتى الآن.

5- مانشستر سيتي الإنجليزي

خاض فريق مانشستر سيتي الإنجليزي 32 مباراة هذا الموسم حتى الآن، سجل خلالهم 80 هدفًا (بواقع 48 هدفًا في الدوري الإنجليزي، 18 هدفًا في دوري أبطال أوروبا، 7 أهداف في كأس العالم للأندية، 5 أهداف في كأس الاتحاد الإنجليزي، وهدف واحد في الدرع الخيرية، وهدف في كأس السوبر الأوروبي).

يُعد المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند هدّاف مانشستر سيتي برصيد 19 هدفًا حتى الآن.

6- جينت البلجيكي

خاض فريق جينت البلجيكي 35 مباراة هذا الموسم حتى الآن، سجل خلالهم 76 هدفًا (بواقع 36 هدفًا في الدوري البلجيكي، 36 هدفًا في دوري المؤتمر الأوروبي، 4 أهداف في كأس بلجيكا).

يُعد البلجيكي هوجو كيوبرس هدّاف جينت برصيد 17 هدفًا حتى الآن.

7- ليفربول الإنجليزي

خاض فريق ليفربول الإنجليزي 31 مباراة هذا الموسم حتى الآن، سجل خلالهم 74 هدفًا (بواقع 43 هدفًا في الدوري الإنجليزي، 17 هدفًا في الدوري الأوروبي، 12 هدفًا في كأس رابطة الأندية الإنجليزية للأندية المحترفة، وهدفين في كأس الاتحاد الإنجليزي).

يُعد نجمنا المصري محمد صلاح هدّاف ليفربول برصيد 18 هدفًا حتى الآن.

8- سبورتينج لشبونة البرتغالي

خاض فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي 28 مباراة هذا الموسم حتى الآن، سجل حلالهم 71 هدفًا (بواقع 40 هدفًا في الدوري البرتغالي، 15 هدفًا في كأس البرتغال، 10 أهداف في الدوري الأوروبي، 6 أهداف في كأس الرابطة).

يُعد السويدي فيكتور جيوكيريس هدّاف سبورتينج لشبونة برصيد 20 هدفًا حتى الآن.

9- بايرن ميونخ الألماني

خاض فريق بايرن ميونخ الألماني 25 مباراة هذا الموسم حتى الآن، سجل خلالهم 69 هدفًا (بواقع 52 هدفًا في الدوري الألماني، 12 هدفًا في دوري أبطال أوروبا، 5 أهداف في كأس ألمانيا).

يُعد النجم الإنجليزي هاري كين هدّاف بايرن ميونخ برصيد 25 هدفًا حتى الآن.

10- ريال مدريد الإسباني

خاض فريق ريال مدريد الإسباني 28 مباراة هذا الموسم حتى الآن، سجل خلالهم 68 هدفًا (بواقع 40 هدفًا في الدوري الإسباني، 16 هدفًا في دوري أبطال أوروبا، 9 أهداف في كأس السوبر الإسباني، 3 أهداف في كأس ملك إسبانيا).

يُعد النجم الإنجليزي جود بيلينجهام هدّاف ريال مدريد برصيد 17 هدفًا حتى الآن.