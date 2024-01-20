جوزيه مورينيو يتوصل لاتفاق بشأن تدريب الشباب السعودي

يحيط الغموض حول الوجهة المقبلة للبرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لفريق روما الإيطالي، خلال الفترة المقبلة.

وسلطت التقارير الصحفية خلال الأيام الماضية، الضوء على مصير جوزيه مورينيو، بعد إقالته من منصبه كمدرب لفريق روما وجهازه المعاون؛ بسبب تراجع النتائج. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وتولى مورينيو تدريب فريق روما في صيف 2022، وقاد الفريق في 138 مباراة، وحقق 68 انتصارًا، و30 تعادلا، بينما تلقى 40 هزيمة.

جوزيه مورينيو يقترب من تدريب الشباب السعودي

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" السعودية، نقلًا عن مصدر رسمي في نادي الشباب السعودي، فإن جوزيه مورينيو بات قريبًا من الانتقال إلى الدوري السعودي خلال الأيام المقبلة.

وأكدت الصحيفة السعودية في تقريرها، أن نادي الشباب توصل لاتفاق نهائي وحصل على موافقة رسمية من مورينيو لتدريب الفريق في النصف الثاني من الموسم الجاري.

وأضافت الصحيفة، أن نادي الشباب أرسل موافقة مورينيو إلى لجنة الاستقطاب وينتظر الضوء الأخضر خلال الأسبوع الجاري لإتمام التعاقد أو الرفض، قبل انطلاق معسكره الشتوي في أبوظبي بالإمارات.

ويتواجد فريق الشباب حاليًا في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 21 نقطة، بعد خوض 19 جولة من المسابقة في الموسم الجاري 2023-2024.

مورينيو يتوصل لاتفاق شفهي مع إدارة الشباب السعودي

من جانبها، أفادت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن مورينيو توصل بالفعل لاتفاق شفهي مع مسئولي النادي السعودي، خلال اجتماعه مع دومينيكو تيتي، المدير الرياضي لفريق الشباب، يوم الخميس الماضي، وتم التوصل لاتفاق بين الطرفين.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أنه من المتوقع وصول مورينيو، صاحب الـ60 عامًا، إلى السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة، حال إتمام الصفقة.

يذكر أن مورينيو سبق له تدريب العديد من كبار الأندية الأوروبية، وعلى رأسها ريال مدريد الإسباني، مانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين، إنتر ميلان وروما الإيطاليين، بجانب بورتو البرتغالي.