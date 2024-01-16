الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إقالة جوزيه مورينيو من تدريب روما.. رسميا

جوزيه مورينيو
جوزيه مورينيو

أعلن نادي روما الإيطالي إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني للفريق، في ظل تراجع نتائج الفريق خلال المباريات الماضية.

ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي أعلن من خلاله إقالة مورينيو وجهازه الفني المعاون بشكل كامل وبأثر فوري.

وقال دان واريان فريدكين في تصريحات للموقع الرسمي: "نشكر جوزيه نيابة عننا جميعًا في روما على الشغف والالتزام الذي أظهره منذ وصوله إلى الجيالوروسي".

وأضاف: “سيكون لدينا دائمًا ذكريات رائعة عن قيادته، لكننا نعتقد أنه من أجل مصلحة النادي، فإن التغيير الفوري ضروري، نتمنى لجوزيه ومعاونيه الأفضل في المستقبل”.

ويعيش نادي روما فترة من النتائج المتذبذبة خلال الفترة الماضية، إذ لم يحقق الانتصار في بطولة الدوري الإيطالي منذ انتصاره على نابولي في 23 ديسمبر.

ويحتل روما المركز التاسع في ترتيب بطولة الدوري الإيطالي برصيد 29 نقطة وبفارق نقطتين عن فريق نابولي صاحب المركز الثامن.

وتولى مورينيو تدريب فريق روما في صيف 2022، وقاد الفريق في 138 مباراة وحقق الفوز في 68 مباراة وتعادل في 30 وخسر 40 مباراة.

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