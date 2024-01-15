ميلان يهزم روما بثلاثية فى الدورى الإيطالى هذا الموسم

فاز ميلان على ضيفه روما 3 /1، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وتقدم ميلان في الدقيقة 11 عن طريق ياسين عدلي، قبل أن يضيف أوليفيه جيرو الهدف الثاني في الدقيقة 56.



وفي الدقيقة 69 سجل لياندرو باريديس الهدف الوحيد لروما من ضربة جزاء، قبل أن يسجل ثيو هيرنانديز الهدف الثالث في الدقيقة 84.



ورفع ميلان رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد روما عند 29 نقطة في المركز التاسع.

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