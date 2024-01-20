ماركا: أزمة في حراسة مرمى ريال مدريد بعد توديع كأس ملك إسبانيا

يُعاني فريق ريال مدريد الإسباني من أزمة كبيرة في ظل غياب العديد من اللاعبين في مراكز مختلفة، وعلى رأسهم مركز حراسة المرمى.

ويفتقد فريق ريال مدريد لخدمات الحارس البلجيكي تيبو كورتوا؛ بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ورغم تواجد الحارسين كيبا أريزابالاجا وآندري لونين، ولكنهما لم يقدما الأداء المنشود الذي يريده المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ريال مدريد يُعاني من أزمة في مركز حراسة المرمى

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن كارلو أنشيلوتي كان قد اتخذ قرار التناوب في حراسة المرمى بين كيبا ولونين، أملًا في حصد كافة الألقاب الممكنة هذا الموسم.

ولكن اتضح أن ريال مدريد يُعاني من أزمة في مركز حراسة المرمى، بعدما فشل لونين في إنقاذ فريقه أمام أتلتيكو مدريد في "ديربي العاصمة"، ليوّدع بطولة كأس ملك إسبانيا من دور الـ16، بعدما خسر بنتيجة 2-4. لمطالعة التفاصيل من هنا.

واستقبل كيبا ثلاثة أهداف في مرماه في بطولة كأس السوبر الإسباني، رغم تتويج ريال مدريد باللقب على حساب برشلونة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن الحارسين قد ارتكبا أخطاء فادحة، ما تسبب بتلقي ريال مدريد 7 أهداف في مباراتي ديربي، الأمر الذي سيدفع أنشيلوتي للتدخل لحل أزمة حراسة المرمى.

وشارك كيبا في 17 مباراة مع ريال مدريد، استقبل خلالها 16 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه 7 مرات، بينما شارك لونين في 12 مباراة، استقبل خلالها 11 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه 5 مرات.

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره ألميريا، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد ألميريا في الدوري الإسباني، غدًا الأحد، في الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد فريق ريال مدريد حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 48 نقطة بعد 19 جولة، خلف جيرونا صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة فقط بعد 20 جولة.