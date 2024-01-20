السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

خيسوس وساكا يقودان هجوم أرسنال أمام كريستال بالاس فى الدورى الإنجليزى

أرسنال
أرسنال

أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، تشكيل فريقه الرسمي استعدادًا لمواجهة كريستال بالاس في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد فريق أرسنال لخوض مواجهة قوية أمام نظيره كريستال بالاس، على ملعب "الإمارات" ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أرسنال ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، اليوم السبت، في الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفي الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل أرسنال أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل أرسنال الرسمي استعدادًا لمواجهة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: أوليكساندر زينشينكو - ويليام ساليبا - جابرييل ماجاليس - بن وايت.

خط وسط الملعب: ديكلان رايس - مارتن أوديجارد - كاي هافيرتز.

في خط الهجوم: لياندرو تروسارد - جابرييل خيسوس - بوكايو ساكا.

ترتيب أرسنال وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق أرسنال حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة، متفوقًا على توتنهام هوتسبير صاحب المركز الخامس بفارق الأهداف فقط.

بينما يتواجد فريق كريستال بالاس حاليًا في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة.

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