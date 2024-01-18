أمم أفريقيا 2023| "أوناحي" يوجه رسالة دعم لمنتخب مصر في مواجهة غانا

دعم عز الدين أوناحي، لاعب فريق أولمبيك مارسيليا ومنتخب المغرب، المنتخب المصري أثناء مباراته ضد منتخب غانا ببطولة أمم إفريقيا.

وانتهى الشوط الأول من مباراة المنتخب الوطني ضد نظيره الغاني في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات للمجموعة الثانية من بطولة كأس أمم إفريقيا، بتقدم المنتخب الغاني بهدف دون رد.

ونشر أوناحي ستوري عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي وتبادل الصور "انستجرام" أثناء مشاهدته لمباراة منتخب مصر ضد المغرب، ووضع عليها رموز تعبيرية لعلم مصر وعلم المغرب وآخر يدل على الدعم والتآخي.

وفي وقتن سابق، قال “أوناحي”: "منتخب مصر الذي فاز بـ7 ألقاب لكأس أمم إفريقيا، لا يقدم مباريات رائعة؛ لكنه يستطيع إدارة المباريات".

ورد عليه مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر ونادي نانت الفرنسي، قائلا: "العب مثلنا وفز ببطولات".

وتعرض أوناحي لهجوم شرس من الجماهير المصرية بعد تصريحاته ضد منتخب مصر.