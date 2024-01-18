الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

احتفالية مثيرة للجدل من "أوناحي" بعد هدفه في شباك تنزانيا

عز الدين أوناحي
عز الدين أوناحي

أثار عز الدين أوناحي، لاعب وسط منتخب المغرب وفريق أوليمبيك مارسيليا الفرنسي، الجدل بعد احتفاله بالهدف الذي سجله في شباك تنزانيا.

وساهم أوناحي في انتصار المغرب على تنزانيا بثلاثية نظيفة في افتتاح مباريات الفريقين في الجولة الأولى من المجموعة السادسة ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

واحتفل أوناحي بطريقة مثيرة للجدل حيث قام بوضع يديه على عينيه وكأنه يمسح دموعه.

وربط رواد السوشيال ميديا بين تلك الطريقة، وبين تصريحاته المثيرة للجدل قبل انطلاق البطولة والتي استفز بها الجماهير المصرية.

أوناحي قال في تصريحات سابقة "منتخب مصر الذي فاز بـ7 ألقاب لكأس أمم أفريقيا، لا يقدم مباريات رائعة؛ لكنه يستطيع إدارة المباريات".

ورد عليه مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر ونادي نانت الفرنسي قائلا " ألعب مثلنا وفز ببطولات".

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