الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 22-1-2024 والقنوات الناقلة

مباراة مصر وموزمبيق
مباراة مصر وموزمبيق

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 22-1-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024، بجانب مباريات المنتخبات في البطولات القارية.

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

ومن أبرز مواعيد مباريات اليوم، مباراة مصر ضد الرأس الأخضر، موزمبيق ضد غانا، وكوت ديفوار ضد غينيا الاستوائية، وغينيا بيساو مع نيجيريا في كأس أمم إفريقيا، ومباراة قطر ضد الصين في كأس أمم آسيا، بالإضافة إلى مباراة برايتون ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، ومباراة نابولي وإنتر في كأس السوبر الإيطالي.

جدول مواعيد مباريات الغد الاثنين والقنوات الناقلة

موعد مباراة مصر والرأس الأخضر في كأس الأمم الإفريقية والقنوات الناقلة لها

مواعيد مباريات اليوم في كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

- مباراة غينيا الإستوائية ضد كوت ديفوار.. في تمام الساعة السابعة مساء، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 1 Max.

- مباراة غينيا بيساو ضد نيجيريا.. في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 2 Max.

مباراة الرأس الأخضر ضد مصر.. في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1 Max.

- مباراة موزمبيق ضد غانا.. في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2 Max.

مواعيد مباريات اليوم في كأس أمم آسيا والقنوات الناقلة

- مباراة قطر ضد الصين.. في الساعة الرابعة والنصف عصرًا، وتُذاع على قناة  beIN ASIAN CUP 1

- مباراة قيرغيزستان ضد السعودية: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة  beIN ASIAN CUP 2

 مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- مباراة برايتون ضد وست هام يونايتد: في تمام الساعة العاشرة إلا الربع، وتُذاع على قناة   beIN Sports HD 1

 مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- مباراة غرناطة ضد أتلتيكو مدريد.. في تمام الساعة العاشرة مساء، وتُذاع على قناة  beIN Sports HD 3

• موعد مباراة كأس السوبر الإيطالي والقنوات الناقلة

- مباراة نابولي ضد إنتر.. في تمام الساعة التاسعة مساء، وتُذاع على قناة  AD SPORTS Premium 1 وSSC1 

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 22-1-2024 مصر الرأس الأخضر قطر كأس السوبر الإيطالي كأس أمم آسيا كأس أمم إفريقيا

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