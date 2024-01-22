نجم بوركينا فاسو خارج الـ"كان" ومهدد بالغياب أمام مصر فى تصفيات المونديال

أعلن الاتحاد البوركيني لكرة القدم عن انتهاء مشوار آداما جويرا، لاعب وسط منتخب بوركينا فاسو، مع الفريق المشارك في كأس أمم إفريقيا 2023، بسبب الإصابة.

وحسبما ذكر الاتحاد البوركيني في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، أن آداما جويرا تعرض لتمزق في وتر العرقوب في قدمه اليسرى، حسبما كشفته الفحوصات التي أجراها الطاقم الطبي للفريق.

وأشار الاتحاد البوركيني إلى أن الإصابة ستبعد جويرا عن الملاعب لمدة تتراوح بين 4 و6 أشهر.

وكان آداما جويرا قد تعرض للإصابة، خلال مشاركته مع بوركينا فاسو في مباراتها أمام الجزائر، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لكأس الأمم الإفريقية 2023.

وتهدد هذه الإصابة، تواجد آداما جويرا مع منتخب بوركينا فاسو، خلال مباراتي الجولتين الأولى والثانية لتصفيات إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، أمام مصر وسيراليون، والمقرر لهما في يونيو المقبل.

ويحتل منتخب بوركينا فاسو، المركز الثاني برصيد 4 نقاط، متأخرا بفارق الأهداف عن أنجولا، صاحب الصدارة.

ويأتي منتخب الجزائر، في المركز الثالث، برصيد نقطتين، يليه منتخب موريتانيا، في المركز الرابع، دون رصيد من النقاط.

وستلتقي بوركينا فاسو مع أنجولا، غدًا الثلاثاء، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة للبطولة.