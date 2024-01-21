جدول مواعيد مباريات الغد الاثنين والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات الغد الاثنين 22-1-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024، بجانب مباريات المنتخبات في البطولات القارية.

ومن أبرز مواعيد مباريات الغد، مباراة منتخب مصر ضد الرأس الأخضر في كأس أمم إفريقيا، ومباراة نابولي ضد إنتر ميلان في كأس السوبر الإيطالي.

مواعيد مباريات الغد والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات الغد في كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

- مباراة غينيا الاستوائية ضد كوت ديفوار: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1 Max

- مباراة غينيا بيساو ضد نيجيريا: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2 Max

- مباراة موزمبيق ضد غانا: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2 Max

- مباراة الرأس الأخضر ضد مصر: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1 Max

• مواعيد مباريات الغد في كأس أمم آسيا والقنوات الناقلة

- مباراة طاجيكستان ضد لبنان: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة SSC1 HD

- مباراة قطر ضد الصين: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة SSC1 HD

• مواعيد مباريات الغد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- مباراة برايتون ضد وولفرهامبتون: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

• مواعيد مباريات الغد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- مباراة غرناطة ضد أتلتيكو مدريد: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

• مواعيد مباريات الغد في كأس السوبر الإيطالي

- مباراة نابولي ضد إنتر ميلان: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة SSC EXTRA 3 HD.

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