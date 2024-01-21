جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 21-1-2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 21-1-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024، بجانب مباريات المنتخبات في البطولات القارية.

ومن أبرز مواعيد مباريات اليوم، مباراة منتخب المغرب ضد جمهورية الكونغو في كأس أمم إفريقيا، ومباراة قيرغيزستان ضد السعودية في كأس أمم آسيا، بالإضافة إلى مباراة ليفربول ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى مباراة منتخب مصر لكرة اليد ضد الكاميرون في كأس أمم إفريقيا لكرة اليد.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في كأس أمم إفريقيا لكرة اليد

- مباراة منتخب مصر لكرة اليد ضد الكاميرون: في تمام الساعة السادسة مساءً.

• مواعيد مباريات اليوم في كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

- مباراة المغرب ضد جمهورية الكونغو: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1 Max

- مباراة زامبيا ضد تنزانيا: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1 Max

- مباراة جنوب إفريقيا ضد ناميبيا: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1 Max

• مواعيد مباريات اليوم في كأس أمم آسيا والقنوات الناقلة

- مباراة عمان ضد تايلاند: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا، وتُذاع على قناة SSC1 HD

- مباراة قيرغيزستان ضد السعودية: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة SSC1 HD

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- مباراة شيفيلد يونايتد ضد وست هام يونايتد: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

- مباراة بورنموث ضد ليفربول: في الساعة السادسة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- مباراة أوساسونا ضد خيتافي: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة ريال مدريد ضد ألميريا: في الساعة الخامسة والربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة ريال بيتيس ضد برشلونة: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة جيرونا ضد إشبيلية: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3.

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- مباراة ليتشي ضد يوفنتوس: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports Fr 5 HD max

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

- مباراة بايرن ميونخ ضد فيرد بريمن: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي

- مباراة طرابزون سبور ضد جالطة سراي: في تمام الساعة السادسة مساءً.

• مواعيد مباريات اليوم في كأس فرنسا

- مباراة رين ضد مارسيليا: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

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