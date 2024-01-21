"أم منصور وبستان النور" قصة جديدة لسماح أبوبكر عزت بمعرض الكتاب

تصدر الدار المصرية اللبنانية، قصة أطفال جديدة للكاتبة سماح أبوبكر عزت بعنوان "أم منصور وبستان النور" بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الخامسة والخمسين، التي تقام خلال الفترة من 25 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، الذي اختارته اللجنة الاستشارية العليا للمعرض لتأكيد ريادة مصر الحضارية والثقافية المتصلة منذ القدم حتى يومنا هذا.

أم منصور وبستان النور

في عيد ميلاد منصور من كل عام تصنع أمه هدية له من الصوف، لكن بعد استشهاده في الحرب أصبحت تصنع لأطفال المخيم. يتجمع الأطفال في خيمتها لتحكي لهم الحكايات المسلية أثناء تناولهم البطاطا الشهية، فيتذكرون حياتهم ما قبل المخيم، تشتاق ياسمين لزهور الياسمين في شرفتها، ويشتاق مازن لملعب الكرة ونخلتهم وتمرها الشهي في الحي، وديمة إلى الفراشات وزهور دوار الشمس. أما نور التي ولدت في المخيم فلا تعلم عن ماذا يتحدثون. فهي لم تركض وراء الفراشات ولم تر النخل ولم تشم الياسمين.

وفي ليلة ميلاد منصور لم تجد لديها خيوط الصوف لتصنع منه الهدايا، فقررت أن تفك خيوط الشال الصوف الذي كان مع منصور وقت استشهاده في الحرب، ثم تجد رسالة من منصور بين طياتها، ومعها نوى حبات تمر وبذر زيتون ولب دوار الشمس، الذي أعطته أمه له قبل ذهابه للحرب.

كانت الرسالة عبارة عن وصية من ابنها لكي تصنع من صوف الشال هدايا للأطفال، كما يوصيها بأن تزرع البذور لتنمو ويصبح المخيم بستان النور.

سماح أبوبكر عزت

سماح أبوبكر عزت؛ كاتبة مصرية تخصصت في أدب الطفل والكتابة للأطفال، وأقامت العديد من ورش الكتابة للأطفال في مصر وفي بلدان أخرى، وحظيت بالتكريم وحازت على العديد من الجوائز داخل مصر وخارجها، وهي ابنة الممثل المصري الراحل أبوبكر عزت، والكاتبة المصرية الراحلة كوثر هيكل.